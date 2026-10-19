Ayuso censura que Sánchez fomente "la violencia" en las calles con huelga educativa apoyado en sindicatos "untados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fomente "la violencia" en las calles con la huelga educativa, que hoy alcanza su cuarta jornada, apoyado en unos sindicatos que están "untados" para llevar el 'No habrá paz' en las calles de Madrid "a todas partes".

"Yo quisiera saber si lo que estamos viendo en el resto de Europa va a trasladarse también a las calles de Madrid con el 'No habrá paz' porque se parece bastante a lo que está ocurriendo en otros muchos sitios. Solo quieren la violencia y el acoso porque la izquierda antidemocrática de este país no admite dejar las urnas", ha afirmado la presidenta madrileña antes de participar en un evento en el Palacio de Santoña.

A su llegada, decenas de manifestantes se han concentrado a las puertas, coincidiendo también con una protesta frente a la Consejería de Educación, al grito de 'Educación pública'.

La presidenta se ha preguntado "por qué no hay Policía y no hay refuerzos" y ha lamentado que este lunes un director general madrileño haya sufrido "un escrache" en la entrada de un instituto de Vallecas, donde decenas de manifestantes se han concentrado a la llegada de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, quien finalmente no ha asistido por motivos de seguridad.

"Están persiguiendo a mi consejera de Educación y quiero saber, por tanto, si esta historia de no habrá paz en las calles de Madrid, que está fomentando la Moncloa, va a estar durante todas las elecciones", ha lamentado, a la vez que ha defendido que se fomente "el miedo y el chantaje".

Ayuso ha responzabilizado a la Delegación del Gobierno y a Sánchez de "toda la violencia" que se está produciendo en las calles y ha destacado que la educación de los hijos de todos está "en manos de gente así de violenta, que no respeta ni siquiera el derecho de los niños a ir al colegio".

"Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas mientras él va del enamorado de España nos va a amedrentar a la Comunidad de Madrid se equivoca, pero muy mucho. Porque estamos en democracia y en democracia si tienes que dejar el poder te vas a tu casita y lo soportas, Sánchez", ha señalado a la vez que ha destacado que solo su Gobierno ha llegado "a acuerdos" con los representantes educativos.

La dirigente autonómica ha cargado contra el "poco talante" que tiene la izquierda con una huelga "política y acoso diario" y con un Gobierno que sabe "que va a ir" en las siguientes elecciones que ellos mismos han convocado "pegándose un tiro en el pie".

"Cortar la A-3 como ha pasado esta mañana, impidiendo que la gente llegue al trabajo no es solución a nada e impedir que los niños vayan a clase y que sean secuestrados por huelgas políticas, tampoco es solución a nada. Porque la gente no quiere estos follones, quiere vivir en paz y estar tranquila y estar a sus cosas. Y esa violencia, eso se va a acabar en cuanto pasen las elecciones. Pero que la gente sepa que todo va a ir al contenedor, al mismo, todo fuera, chao", ha expresado.