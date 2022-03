Ayuso confirma por carta a Recupera Madrid que no acudirá a la comisión alegando que confía en Almeida

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado por carta a Recupera Madrid que no acudirá a la comisión de investigación por el presunto espionaje alegando que confía en el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, en un comunicado.

"Cuando se aprobó la comisión enviamos una carta a Ayuso solicitando su comparecencia y la necesidad de que diera su testimonio. Acabamos de recibir la respuesta, donde nos dice que no va a comparecer", ha explicado Higueras.

Ayuso renuncia a comparecer porque, según transmite a Recupera Madrid, "confía plenamente en las explicaciones del señor alcalde, algo que no ha hecho público en ningún momento, es más, ha pedido responsabilidades a su partido", ha indicado la portavoz del Mixto.

A lo que suma que "no entiende la necesidad de comparecer cuando ha sido ella la presunta espiada y quien ha puesto el foco en el Ayuntamiento". Para Recupera Madrid esto no es más que "una nueva traba que se suma a la voluntad del PP de no esclarecer nada".

Para Marta Higueras la comisión está "llamada al fracaso", por lo que ha hecho un nuevo llamamiento a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, con el fin de ponerse de acuerdo en torno a una moción de censura "que saque al señor Almeida del Ayuntamiento dado que no pone nada de su parte para esclarecer los hechos por los que se produce esta comisión de investigación".