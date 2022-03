Unidas Podemos se queda solo al pedir una auditoría externa de contratos públicos

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la propuesta de Unidas Podemos para someter a una auditoría externa, por parte de un auditor designado por la Asamblea de Madrid, la investigación de los contratos públicos de la XI y XII Legislatura.

En su turno de palabra, la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, ha indicado que presentan esta iniciativa porque "hay muchas preguntas que siguen en el aire que Ayuso debe contestar y aclarar". "Hay tres cambios de versión. No sabemos de dónde sale ese dinero y no hemos visto el contrato de Privet Sportive. Esto es solo la punta del icerberg", ha lanzado.

La parlamentaria de Vox Ana Cuartero ha defendido que su partido han liderado las iniciativas del control de la contratación "sin miedo a nada ni a nadie". A su parecer, esto es "una caza de brujas" sin "objeto ni sujeto ni labor de discriminación de aquello que merece la pena auditar". Considera que sería "tirar el dinero de los contribuyentes".

A continuación, el diputado del PSOE Jesús Celada ha lamentado que el Gobierno regional y Ayuso hayan optado por el camino de la "falta de opacidad" y falta de respuesta. No obstante, ha dicho que no pueden apoyar la iniciativa porque "el control fiscal de lo público" no se puede realizar "con una auditoría externa privada corrompida por la derecha".

El parlamentario de Más Madrid Javier Padilla ha sostenido que el modelo del PP consiste en defender que el dinero está mejor en los bolsillos de los madrileños pero con "una tuneladora" de ese bolsillo a los familiares de los dirigentes. A pesar de estas palabras, no apoyan esta iniciativa porque puede acabar en un contrato de emergencia para que una empresa privada se encargase de auditar cuando ellos defienden que se haga desde lo público.

Por último, el diputado del PP Pedro Múñoz Abrines ha tachado de "falta de respeto" esta propuesta que "nada tiene que ofrecer" porque refleja "una profunda e injustificable ignorancia" al solicitar que se escoja una auditoría externa por parte de la Asamblea cuando esa designación solo le corresponde al Tribunal de Cuentas.