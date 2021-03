Ayuso cree que Gabilondo en 45 segundos se ha pasado al PP al decir que no pactará con Iglesias: "Ya le han corregido"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que ella ha visto al portavoz del PSOE en la Asamblea y candidato de este partido, Ángel Gabilondo, en 45 segundos "pasarse de partido al PP" aunque luego desde su propia formación le hayan corregido.

"Le he oído decir que no va a pactar con Podemos, que no está en contra de la Educación concertada, ni de subir impuestos... pero creo que rápidamente le han corregido en su partido", ha señalado en declaraciones a los medios, antes de realizar una visita por el distrito de Salamanca.

Ayuso ha defendido que ella se tiene que centrar en lo suyo, en su proyecto, en las propuestas que tiene para Madrid así como en contar todo lo que han venido haciendo en estos meses, y como han "tratado como adultos a los ciudadanos en la pandemia".

El socialista indicó esta mañana que en caso de no obtener la mayoría en estos comicios estaría abierto a pactar con Cs o Más Madrid para formar gobierno, pero no con el candidato de Unidas Podemos por su "clima de confrontación".

En una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press, Gabilondo ha indicado que no le gusta el modo de plantear la situación que tiene la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y Pablo Iglesias de "confrontación, extremismo y anulación del contrario".



554868.1.260.149.20210322200313