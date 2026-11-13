Ayuso cree que no hay "remontada socialista" posible aunque la "fabrique" Tezanos y ve "imprescindible" a Feijóo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de inicio de campaña del Partido Popular en Madrid, a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que no hay "remontada socialista" posible de cara a las elecciones del 29 de noviembre aunque la "fabrique" el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, y ve "imprescindible" que llegue al Palacio de La Moncloa el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha trasladado la dirigente autonómica en una acto con jóvenes junto al líder de PP y al presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, en el que se ha dirigido a una juventud "libre, valiente, emprendedora, esforzada y viva". "Rompamos las cadenas, porque de los totalitarios se sale, del socialismo se sale, y se puede hacer con esfuerzo, con compromiso y con amor a España", ha expresado.

Díaz Ayuso ha criticado que la izquierda intente que "Franco sea de rabiosa actualidad" con un PSOE que solo tiene "jetas, imputados y aforados" en sus listas.

Sobre esos apoyos del PSOE, se ha referido al encuentro que va a mantener Sánchez con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva con el objetivo de "vender esa supuesta remontada". "Yo creo que está solamente aquí para darle consejos de cómo se vive en la cárcel", ha expresado, al criticar que allá donde gobiernan "siempre pasa lo mismo" y todo queda "ensuciado, intoxicado y desacreditado".

FEIJÓO LE DARÁ "LA VUELTA COMO UN CALCETÍN" A ESPAÑA

Frente a ello, la líder del Ejecutivo madrileño ha señalado que Feijóo tiene que llegar a cambiar esto y "darle una vuelta como un calcetín" haciendo alusión también al espíritu de Ermua que "unió a gente de todas las condiciones" que solo quería "paz, libertad y convivencia" ante un cambio que es "imprescindible".

En esta línea, ha defendido que al PSOE "no le importan los jóvenes" sino que estos sean "de izquierdas" y ha reivindicado que, en contraposición, Madrid es "muy exigente y te da palos si no espabilas" pero también en el lugar en el que "estar vivos, exigirse y tener ambición y coraje".

"La izquierda además siempre nos dice, no, lo seguro, el miedo, todo controlado, ya tienes que saber en enero cuándo son tus vacaciones de diciembre y cuándo te tienes que quejar y cuándo no tienes que trabajar y cómo ir a una oportunidad de trabajo y decirle a tu jefe, ¿pero yo cuando libro?. No hombre no, la vida es azar y la vida es a veces incertidumbre", ha valorado.

JÓVENES A LOS QUE QUIEREN TENER "CONTROLADOS Y TRISTES"

Considera que como joven no te pueden dar todo "controlado, dirigido y triste" porque quieren "optimismo, energía y azar" sin que te den todo hecho desde el Gobierno. "Intentan que sean malos tiempos para la libertad y es algo que se retrató de manera impresionante con la caída del muro de Berlín", ha apuntado.

Sobre ello, ha afirmado que espera que "no vuelva a repetirse" porque dividió "al mundo en dos partes" aunque "curiosamente siempre querían huir del mismo sitio". Así, ha lamentado que se "pase de puntillas esta fecha" mientras "otras revoluciones ensoñadas las meten con forceps en los libros del texto". "Cada vez que ponen revolución, es un mes entero de clases de historia hablando de ello. Pues la revolución, amigos, es tiranía", ha valorado.

Ahora la presidenta ha señalado que quieren crear una "conciencia de grupo que anula la libertad personal" con el objetivo de "colectivizar el fracaso" para luego decir "pobres los jóvenes" porque solo quieren que estén "descincentivados y despojados de personalidad"."Nos quieren incluso sin gusto por el esfuerzo, de ahí el mal gusto de tantos de ellos. Sin gusto por lo estético, sin respeto por lo público", ha criticado.

Por último, Díaz Ayuso ha alertado que los males del siglo XX "se están repitiendo otra vez con un nuevo comunismo" que parecía "erradicado" pero que ahora vuelve "siempre mutando" y ahora "cargado de romanticismo, sentimientos y emociones".

DANCAUSA PIDE RECUPERAR LA UNIDAD Y LA CONCORDIA

De su lado, el presidente de Nuevas Generaciones ha afirmado que desde el 29 de noviembre va a haber "tolerancia cero y mano dura frente a los delincuentes" que promueve el "acoso en las calles" ya que en la España de Feijóo quien la hace "la paga".

"Y vamos a recuperar la unidad, la concordia y a derribar el muro de Sánchez. Los españoles nos están mirando con mucha esperanza", ha señalado, a la vez que ha subrayado que asumen este reto "con mucha responsabilidad" y cree que desde aquí comienza "la reconstrucción nacional".

Además, ha agradecido al líder del PP que haya contando con los jóvenes en el programa para impulsar esta "reconstrucción" y "dar la vuelta a las infraestructuras, al sistema educativo y a la red eléctrica". A ello, ha añadido que Feijóo es "real hasta la muerte", en alusión a la campaña que han impulsado los jóvenes 'populares' utilizando la imagen del cantante de reggaeton y trap Anuel AA.

Dancausa ha defendido que la generación Z es "la más antisocialista de la historia democrática" y "no está perdida" porque es la que "va a sacar a España del socialismo". "Somos la generación que hemos heredado un país debilitado, dividido y sin expectativas. Pero también somos la generación que tenemos la obligación moral de recuperar la nación que construyeron nuestros abuelos", ha ensalzado.