Ayuso cree que las propuestas del Gobierno son "normalmente erróneas" y llevan a una situación "sin salida"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que las propuestas del Gobierno central son "normalmente erróneas" y están llevando a una situación "sin salida".

Así lo ha indicado en su intervención, en el Pleno de la Asamblea celebrado este viernes, en respuesta a la pregunta del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, quien le ha ofrecido un gran pacto de reconstrucción en la región. En este acuerdo, deben participar también, según el socialista, los ayuntamientos y los agentes sociales.

Ayuso ha defendido que tiene clarísimo que ha habido "un antes y un después" en la crisis del coronavirus y que la situación en la que se está no solo corresponde a una crisis sanitaria sino económica, y por tanto social. Por ello, ha asegurado que su Ejecutivo va a "contar con todo el mundo".

La jefa del Gobierno madrileño ha indicado que cuenta ya con una estrategia porque está trabajando para "seguir salvando vidas pero también para buscar soluciones económicas para la Comunidad". De hecho, ha recordado que antes de la pandemia se ha aprobado Madrid Nuevo Norte y también propusieron una rebajada fiscal. "Nada me gustaría más que contar con su apoyo y decirle que cuánto menor sea la caída, más fácil será la recuperación", ha remarcado.

En este sentido, le ha indicado que sería "oportuno" que los organismos pertinentes trasladasen a los gobernantes de sus formaciones "que tengan claro qué van a hacer con la economía", porque con "un mando único" el Ejecutivo decide y las regiones actúan en base a sus decisiones.

Ayuso ha defendido que ella, por su parte, ha mantenido videoconferencias con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha hecho "numerosas aportaciones". Así, le ha emplazado a Gabilondo a hacer lo mismo". "Todo aquello que sea bueno se tomará en consideración y, por supuesto, se ejecutará. Yo también tengo un pacto con las familias de Madrid, con los autónomos, con los comerciantes, con los empresarios y para que salga adelante hace falta quitarse la venda y los dogmas ideológicos", ha dicho.

Esto pasa, a su parecer, por "permitir la colaboración público-privada, liberar suelo, porque parte de la recuperación pasa por la construcción, no limitar el precio de la vivienda". Para la dirigente regional, con anuncios como este último no se va "a ninguna parte".

"OTRO COMPORTAMIENTO POLÍTICO"

Por su parte, Gabilondo ha espetado que no sabe "qué más nos tiene que ocurrir" para que se den cuenta de que esta situación requiere "otro comportamiento político". Según el socialista, o se trabaja "unidos y coordinados" o no habrá forma de afrontar la crisis del Covid-19.

"Esto exige no reducir la acción política del Gobierno a contactos, a encuentros, a mera constatación de las diferencias. No digo que no actúen, pero no es satisfactorio simplemente reunirse para dar cuenta de lo decidido", ha expuesto.

Para el socialista, "se requieren instrumentos articulados institucionalmente, espacios de colaboración así mismo institucional, todo un proceso y un procedimiento participativo para hacer frente a esta complejísima coyuntura y sus secuelas". Como presidenta, le pide que sea ella la que lo promueva.

"Cualquier camino que considere que esto es muy grave, sí, pero incidental, y que podremos recuperar la normalidad, entendiendo como tal una vuelta al modo de proceder social y político anterior es un error. No bastará con el apoyo de los afines. Esta crisis es de otra envergadura", ha subrayado.