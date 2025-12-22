Ayuso cree que Sánchez es "un loser" y reivindica al PP como única "alternativa al peor momento en democracia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "un loser" y un "perdedor de elecciones profesional", tras la derrota en los comicios de Extremadura de este domingo, y ha reivindicado al PP como única "alternativa al peor momento en democracia".

Así lo ha expresado la dirigente autonómica tras visitar a los profesionales de la ASEM 112 con motivo de las fiestas navideñas, después de que la candidata 'popular' extremeña María Guardiola se haya impuesto en los comicios con 29 escaños, si bien necesita a los de Santiago Abascal para conformar gobierno.

"El Partido Popular ha arrasado a la izquierda en las elecciones en Extremadura. Es un gran éxito", ha expresado Díaz Ayuso, quien ha insistido en que Sánchez "pierde todas" las elecciones, algo que considera que es "una rémora para España y para su partido".

Además, ha afirmado que el PP es el partido "capaz de ofrecer prosperidad, libertad y unir a todos los extremeños y el resto de los españoles", por lo que es la alternativa al "peor momento institucional y político en esta democracia desde el 78".

