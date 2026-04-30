Ayuso cree que el "silencio de Sánchez" sobre el juicio mascarillas le hace "culpable": "Es el nº1 de la corrupción"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta el Plan Residencias 40-40 del Gobierno regional, a 27 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

TRES CANTOS, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que el "silencio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el juicio de mascarillas le hace "culpable" y ha asegurado que es "hasta los chinos saben que es el número 1 de la corrupción socialista".

Lo ha trasladado así desde Tres Cantos, en la apertura de los primeros kilómetros del tercer carril de la M-607, en el marco de las declaraciones en el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor, Víctor de Aldama, los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas por su presunta implicación en la trama.

"Pienso que el silencio de Sánchez le hace culpable, también que se haya suspendido agenda. Vayámonos preparando para una nueva carta del señor enamorado a los feligreses, yo creo que esta vez ni Bécquer la va a superar", ha señalado Díaz Ayuso.

Considera que Aldama dijo algo que "saben hasta los chinos" que es la "corrupción" de Sánchez y de la gente que le rodea que "son personas que han dependido de él durante todos estos años". "Creo que el PSOE va a tener muy difícil de mostrar que no se ha financiado a través de esa trama corrupta a lo largo de estos años", ha valorado.

A ello, la presidenta ha añadido que si sus socios tuvieran "un mínimo de dignidad" le harían caer por la "pobredumbre a la que está sometiendo a todos los españoles", si bien ha asegurado que solo les interesa "color familiares y políticos en instituciones y cobrar". "No hay principios", ha aseverado.