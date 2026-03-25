Ayuso critica que presos de ETA se vean cada vez "más beneficiados" por Sánchez: "Hay intercambio de presos por votos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la clausura la II Jornada Interuniversitaria de Nuevas Generaciones del PP de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MORATA DE TAJUÑA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este miércoles que los presos de la banda terrorista ETA se vean cada más "más beneficiados" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que hay "un claro intercambio" de estos presos "por votos".

Lo ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha celebrado de manera extraordinaria en Morata de Tajuña, donde se ha referido a la semilibertad de presos de ETA que cumplen condena en cárceles del País Vasco, como es el caso reciente de Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'.

"El mayor enemigo de la democracia española es y ha sido siempre ETA y, por tanto, ver cómo cada vez más ETA se ve beneficiado por la política de Pedro Sánchez y de su grupo nos parece tremendamente doloroso para todos y un ataque sin precedentes a la democracia", ha denunciado la dirigente regional.

Considera que el último caso de 'Anboto' muestra que hay un claro intercambio de "presos por presupuestos, por votos y por Gobierno", algo que considera que es "una ignominia".