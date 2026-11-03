Ayuso critica que Sánchez haya "consentido" suciedad y desperfectos en la acampada de Sol: "O comunismo o libertad"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 15 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "consentido" la suciedad y los desperfectos durante 38 días en la acampada que nació para defender el derecho a la vivienda en la Puerta del Sol, y que ha sido desalojada esta madrugada.

"Esto es lo que Pedro Sánchez ha consentido durante 38 días en la plaza de todos los españoles. O comunismo o libertad", ha expresado la dirigente regional en sus redes sociales, donde ha acompañado estas afirmaciones de unas fotografías en las que se pueden ver diferentes enseres en la vía pública y tiendas de campaña abandonadas.

La presidenta cifró en más de 25 millones de euros las pérdidas por la acampada en la Puerta del Sol y avisó del "daño representacional" que estaba causando, además de asegurar que en las últimas semanas estaba gestionada por un grupo con "antecedentes terroristas propalestinos".

En concreto, dos personas resultaron detenidas por desobediencia y resistencia en el desalojo en la madrugada de este martes de 334 acampados de la Acampada 26S de la Puerta del Sol. Se trata de una operación que desde la Delegación del Gobierno en Madrid han defendido asegurando que se trata de una medida de "último recurso" adoptada tras un "proceso de actuación gradual" y después de que la protesta perdiera su carácter reivindicativo inicial y derivara en alteraciones del orden público.