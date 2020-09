Ayuso defiende el cierre de parques en las zonas restringidas para evitar "concentraciones vecinales"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la necesidad de cerrar parques en las zonas restringidas para evitar "concentraciones vecinales", ya que en estos espacios "no hay ningún tipo de control en ese sentido".

En respuesta a la pregunta de un periodista de por qué se puede ir a una casa de apuestas o a un bar en una zona con restricciones y no a un parque, la presidenta ha respondido que se reducen los aforos "en aquellos establecimientos donde de por sí ya hay garantías", y ha asegurado que le consta que "la inmensa mayoría de, por ejemplo, establecimientos como comercios, bares, restaurantes", están "cumpliendo con las normas de aforos".

"En parques, etcétera, no sabemos si las reuniones pueden ir a más, ahí no hay ningún tipo de control en ese sentido, y es una manera de garantizar durante unos días que en estas zonas prioritarias nos aseguramos de que no hay concentraciones vecinales", ha explicado respecto al cierre de estos espacios al uso público.

"Sobre todo va por ahí", ha apostillado la presidenta regional, quien ha manifestado la voluntad del Gobierno autonómico de "concienciar a la población de que la mayor parte de los brotes ahora mismo se están produciendo en el ámbito privado y en las reuniones privadas, que no se suelen dar en esas casas, en estos locales".

En la misma línea, ha recalcado que "se suelen dar en el ámbito privado, que puede ser en parques, en casas, en jardines de todo tipo", y ha señalado que por ello tienen que bajar la limitación de reunión a seis personas.

"El virus y la confianza están siendo nuestro peor enemigo a la hora de combatirlo", ha zanjado.