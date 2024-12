Ayuso defiende que si se condona deuda que sea para ayudar a Valencia

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes que si se condona deuda sea para par ayudar a Valencia, "no solo por la catástrofe que ha sufrido, sino porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las cosas más necesarias, como pueden ser los salarios de médicos o de profesores".

Lo ha trasladado, según ha informado fuentes del Gobierno regional, ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de homólogos autonómicos en el marco de la Conferencia de Presidentes, que se celebra en el Palacio de la Magdalena de Santander.

"Me gustaría que me explicaran que es esto de condonar deudas, condonas deudas y qué... ¿Se evaporan las deudas y quedamos en tablas? Por supuesto que no, esto lo van a heredar las siguientes generaciones. La deuda billonaria que tiene el Estado se queda ahí. Por tanto, te lo perdono. ¿Me lo devuelves? Y el conchabeo me parece profundamente injusto y proporcionalmente una locura", ha sostenido la dirigente madrileña.

Para la jefa del Ejecutivo regional, los que más están aportando y que no se están endeudando no tienen por qué asumir "que se regala todo". Además, ha pedido que no se les "siga subiendo impuestos" y llamándoles "ricos", diciéndoles "que van a meter la mano en la caja de Madrid para repartir no sé qué".

"Creo que aquí no hay que condonar deudas y si hay que hacerlo que sea al gobierno de Valencia, pero no solo por la catástrofe que ha sufrido, sino porque ya heredó una deuda que les imposibilita para pagar las cosas más necesarias, como pueden ser los salarios de médicos o de profesores", ha manifestado.