Ayuso desconoce si se acabará antes la legislatura en Madrid pero subraya que no será por ella: "Tengo lo que quiero"

"Un gobierno que se respeta a sí mismo, se hace respetar por la oposición", ha deslizado

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que desconoce si la legislatura se acabará antes en Madrid pero ha asegurado que no será por ella porque tiene lo que quiere, un pacto con Ciudadanos.

"Yo si se acaba la legislatura o no realmente lo desconozco pero no será por mí porque yo tengo lo que quiero y lo que quería era gobernar con Ciudadanos. Ya tengo ese pacto, ya tengo ese gobierno, pero si hay una moción de censura es algo que a mí se me escapa, no depende de mí", ha manifestado en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press.

A pesar de estas palabras, la dirigente autonómica ha defendido que cree que esto no sería lo que quieren los madrileños porque "las políticas socialistas de subida de impuestos, de estigmatizar a la empresa privada o de demonizar la colaboración público-privada" es algo que "nunca ha funcionado en Madrid". A su parecer, lo que le conviene a la región son las políticas con las que su Ejecutivo se ha comprometido "a gobernar los próximos cuatro años".

Sobre posibles fisuras en la coalición PP-Ciudadanos, Ayuso ha hecho hincapié en que tiene claro que "un gobierno que se respeta a sí mismo, se hace respetar por la oposición". "Eso es lo que tenemos que hacer y aprender de esto. Si un gobierno se muestra unido, es inquebrantable, y creo que lo que nos une es mucho más", ha remarcado.