Ayuso desconoce si hay negociaciones con Junts sobre moción de censura y espera que Gobierno tenga "los días contados"

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este miércoles que desconoce si hay negociaciones entre el PP y Junts sobre una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque espera que el Gobierno tenga "los días contados".

"Desconozco si para echar al peor gobierno de la democracia en un momento dado coinciden o no las votaciones. Lo que hay que preguntarse es si hay negociaciones, yo lo desconozco, no me corresponde a mí valorarlo", ha trasladado la presidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Sin embargo, ha indicado que el presidente del Gobierno "va a aguantar todo lo que haga falta" pese a que se "iría a la calle" si hubiera elecciones.

"Solo sé que España está viviendo su peor momento en democracia y que este Gobierno, si ahora mismo hubiera elecciones, se iría a la calle. Por tanto, va a aguantar todo lo que haga falta porque desde dentro tiene emprendida, desde los cinco días del parón para el amor, una campaña sin tregua contra la justicia independiente y los medios", ha subrayado Díaz Ayuso.