Ayuso dice que el Gobierno "rechaza la Transición" y avisa de que se pierde "libertad a raudales": "Nos tememos lo peor"

El consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín (i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2i), durante la presentación del cortometraje Recuerdo de un hombre libre, en la Real Casa de Correos - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez "rechaza la Transición" y ha avisado de que se está perdiendo "libertad a raudales". "Nos tememos lo peor de aquí en adelante", ha expresado.

Así lo ha manifestado desde la Real Casa de Correos en la presentación de un documental sobre Fernando Múgica, donde ha asegurado que al actual Gobierno le "estorba" el espíritu de Ermua y la Transición así como "los pactos de mayorías y la sociedad civil despierta y exigente".

"Los últimos movimientos por el 23F, la vandalización del busto de Manuel Fraga en su propia casa, uno de los padres de la Constitución; la pretensión de expulsar ilegalmente del Partido Socialista a Joaquín Leguina, el primer presidente que ha tenido la Comunidad de Madrid; o, por ejemplo, el arrinconamiento de las víctimas del terrorismo junto al diario 'Gara' en la exposición sobre la Constitución en el Congreso (...) Nada es casualidad", ha explicado la presidenta.

Cree Díaz Ayuso que el Gobierno quiere cambiar el modelo territorial "en contra de la España del 78" y ha destacado que Sánchez se sienta hoy en La Moncloa "por expreso deseo de Bildu y (Arnaldo) Otegi", con quienes acordó "un pacto oscuro" del que "nunca dieron explicaciones".

Así, considera que al actual Gobierno "todo lo democrático le sobra", así como todo lo que le recuerda "dónde están los límites". Además, ha avisado de que las pretensiones políticas de ETA "siguen vivas" y, aun peor, "han ganado la influencia que siempre soñaron".

"Y todo pretendiendo que nos callemos, que miremos para otro lado, porque Otegi es un hombre de paz, los chicos de ETA unos gamberros, y los que lo denuncian, fascistas que no queremos la paz. Que esto, por favor, no inunde nuestra España alegre porque si no lo evitamos, pronto lo conseguirán", ha avisado la presidenta madrileña.

A ello, ha añadido que Sánchez ha pactado con Bildu que España sea "un Estado fallido" y que la Transición se convierta en "papel mojado". "Nuestra democracia liberal está siendo sustituida por una democracia popular, donde tres votos valen más que dos, sí, aunque lo que se esté votando sea ilegal o ilegítimo, sin respetar a nada ni a nadie", ha alertado.