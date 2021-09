Ayuso dice que habla con Casado a diario pero no desvela si le ha comunicado que quiere presidir el PP de Madrid

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que habla con el presidente del PP, Pablo Casado, a diario pero no ha desvelado si le ha comunicado su intención de presidir el PP madrileño.

Así ha respondido, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a las preguntas de los periodistas sobre si ha trasladado a Casado su deseo de liderar el partido en la región después de que este martes confirmarán fuentes de su entorno que Ayuso dará el paso.

"El Congreso del PP de Madrid es un tema que me importa muchísimo pero que sí que me gustaría hablar siempre fuera del ámbito de la Comunidad de Madrid. No obstante, el presidente del PP, Pablo Casado, y yo hablamos a diario y de todo", ha dicho. Ayuso ha trasladado que todo le tenga que decir al respecto lo hará porque es un tema que le "importa".