Ayuso se enorgullece de que el acuerdo con Vox no incluye "ninguna idea que vaya en detrimento del bienestar"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado orgullosa de que el acuerdo con Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2022 no incluye "ninguna idea que vaya en contra del bienestar, ni de la calidad de vida, ni del ahorro de las personas que peor lo están pasando ni de las que crean empleo" en la región.

Así lo ha remarcado, en declaraciones a los medios, tras asistir a los Premios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se han celebrado en el Museo Reina Sofía, después de que la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, hayan anunciado un acuerdo para aprobar las cuentas.

"Es un acuerdo muy importante para todos los ciudadanos y con el que vamos a aplicar nuevas rebajas fiscales, dar estabilidad institucional a la región y aplicar políticas sensatas pensadas en las personas, en las familias, en las empresas, buscando la austeridad en el gasto público", ha subrayado la dirigente madrileña.

Ayuso ha defendido que su Gobierno regional está siendo en cierto modo "un contrapeso y una forma diferente de hacer las cosas a lo que está sucediendo en el Gobierno de la Nación con sus propios Presupuestos".

"Nosotros no hemos aprobado ningún artículo, ni ninguna idea, que vaya en detrimento ni del bienestar, ni de la calidad de vida, ni del ahorro de las personas que peor lo están pasando y de todas las personas que crean empleo con su trabajo en Madrid", ha subrayado. Para la presidenta, ahora vendrá el debate de las cuentas y "a partir de ahí luz verde y a seguir mirando hacia delante que lo necesitan mucho los ciudadanos".

La presidenta madrileña ha subrayado que en la actualidad solo necesita cuatro abstenciones de Vox pero ha incidido en que no se ha quedado en que no le bloqueen los Presupuestos sino que defiende que tiene que tener un gobierno que "de izquierda a derecha represente a los ciudadano de la Comunidad de Madrid". "Para eso me han dado esta amplia mayoría y, por eso, vamos a seguir buscando el entendimiento también con el Grupo Parlamentario de Vox", ha recalcado.

Ayuso ha subrayado que quiere que en su Ejecutivo también se vean representados los votantes de esta formación, "que están preocupados por el acceso a la Educación" o por el "gasto austero de las administraciones".

Respecto a la derogación de artículos de las leyes LGTBI, que al final han quedado al margen de la negociación de las cuentas, Ayuso ha desgranado que hay muchas cuestiones que seguirán tratando entre las dos formaciones más allá de los Presupuestos.

Así, ha incidido en que las leyes LGTBI las han dejado "en paralelo" porque no llevan "un incremento presupuestario". "Si en esas cuestiones o en otras nos encontramos, me parecerá estupendo porque creo que hay que gobernar para todo el mundo pero especialmente para quienes cooperan con un Gobierno que quiere salir hacia adelante", ha apuntado.

Ayuso ha indicado que lo único que ella misma ha avanzado sobre la modificación de estas normativas es que cambiarán aquellos aspectos que puedan mejorarlas pero que no las eliminarán. Concretamente, ha vuelto a mostrarse en contra de la inversión de la carga de la prueba y de los aspectos que buscan "la imposición de cualquier política", sobre todo en el ámbito educativo. Además, ha justificado que estas leyes vienen de "parlamentos pretéritos" que no corresponden con el actual.

