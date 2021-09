Ayuso espera que no consideren un "desaire a nadie" su posible ausencia de la Convención del PP

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que espera que no se tome su posible ausencia de la Convención Nacional del PP como "un desaire a nadie" porque le coincide con un viaje a Estados Unidos para promocionar Madrid que prepara desde hace meses.

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, ha dejado claro que las responsabilidades de gobierno están "por encima de todo" y ha explicado que se verá en Nueva York y Washington con distintos organismos y entidades de todo tipo. Ayuso ha remarcado que este tipo de viajes "con la complejidad que revisten y teniendo en cuenta las medidas Covid" se organiza desde hace muchísimo tiempo.

"Yo estoy un poco presa de una organización de mucho tiempo atrás. Si puedo llegar a la Convención acortando el viaje, quitándome alguna reunión, lo haré", ha asegurado.

Si no puede hacerlo, espera que no se considere como "un desaire a nadie" porque eso es lo último que quiere. "Es que no soy del PSOE. Esta es mi casa y, entonces, todo lo que hago lo hago pensando en a quién pertenezco", ha trasladado.

La Convención Nacional coincidirá con el debate abierto por la Presidencia del PP de Madrid, ante el que Ayuso ya ha dado un paso hacia adelante y ha anunciado su candidatura.