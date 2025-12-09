Ayuso espera que la nueva fiscal general actúe en los "casos de acoso a mujeres" en Moncloa: "Estamos expectantes"

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 14 de noviembre de 2024, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, actúe en los "casos de acoso a mujeres" en el Palacio de La Moncloa, tras las acusaciones al excargo de Moncloa y del PSOE Francisco Salazar

Tras asistir este martes al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit en la que será la nueva estación de Comillas, la presidenta madrileña ha señalado que "no todo es negativo" sobre el caso Salazar sino que "hay una buena noticia" que es que la nueva fiscal del Estado "se declara feminista y experta en violencia y acoso contra la mujer".

"Por tanto, en ella confiamos y todas las mujeres de España estamos expectantes para ver su trabajo y cómo va a actuar en estos casos de acoso a mujeres en La Moncloa", ha expresado.