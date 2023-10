Ayuso exige al Gobierno "estar a la altura" condenando el terrorismo de Hamás y no dejar al país "en bochorno"

Se pregunta dónde están las "feministas" para ponerse del lado de las mujeres "violadas" que han exhibido como "trofeos"



LAS ROZAS, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este martes al Gobierno de España que condene el terrorismo de Hamás, esté a la altura "de las grandes democracias liberales" y no deje al país "en bochorno".

Primero ha pedido condenar el terrorismo y luego "hablar de otras cosas". Ayuso ha incidido en que en el festival de música que recibió uno de los ataques habían chicas jóvenes a primera hora de la mañana porque "la mujer en Israel es libre", "cosa que no ocurre al otro lado del muro por culpa del yihadismo".

"Si no sabemos separar esto y condenar algo tan grave como lo que hemos vivido, no estaremos a la altura de las grandes democracias liberales que sí lo están haciendo en estos días", ha remarcado durante la presentación del balance del Plan Especial de Protección Civil Contra Incendios Forestales, en Las Rozas.

Preguntada por las discrepancias en la Asamblea de Madrid entre partidos por un minuto de silencio por las víctimas y el posicionamiento de Más Madrid, ha criticado que se esté otra vez politizando "todo" con lo que se está viviendo ahora mismo.

"No logro entender cómo, en esta ocasión, no son capaces de ponerse ni un solo momento del lado de esas familias y condenando los ataques terroristas que han sufrido tantos civiles, gente inocente, en estos días", ha subrayado a continuación.

Ayuso ha ironizado con que entiende que no condenen el terrorismo de Hamás aquellos que "apalean policías, que revientan cajeros, que están con los de la kale borroka, que han secuestrado y han matado en su historia, que promueven los escraches" y "que han quemado las calles de Cataluña" pero ha hecho hincapié en que "es terrorismo" y "es yihadismo".

"Yo me quito de la cabeza los cuerpos de esas mujeres, de esas chicas jóvenes, rotos. Esas mujeres violadas, ensangrentadas, que han expuesto y que han exhibido como trofeos durante estos días. No sé dónde están esas feministas para ponerse de parte de ellas o para, por lo menos, recordar que eso no se puede tolerar. Creo que se pierde una gran oportunidad simplemente para condenarlo", ha lamentado la dirigente madrileña.