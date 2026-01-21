Ayuso y su Gobierno guardan un minuto de silencio en la Puerta del Sol por las víctimas en Adamuz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este miércoles, junto a los consejeros del Ejecutivo autonómico, en un minuto de silencio por las víctimas de Adamuz - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este miércoles, junto a los consejeros del Ejecutivo autonómico, en un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba) y el maquinista fallecido ayer en Gelida (Barcelona).

El acto ha tenido lugar en la Puerta del Sol, junto a la fachada de la Real Casa de Correos, sede el Gobierno regional, en el segundo de los tres días de luto como señal de duelo decretados por la presidenta madrileña y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en todo el país.

El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes en Adamuz ha ascendido a 42 personas tras localizarse este martes por la tarde un nuevo cadáver en uno de los vagones del tren Alvia siniestrado, según confirmó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. Mientras, el número de heridos ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha descendido a nueve.

Además, el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies ayer por la noche en Gelida (Barcelona) causó un muerto, cinco heridos graves, seis menos graves y 26 leves, según informó Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.