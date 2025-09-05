Ayuso, sobre las incidencias ferroviarias: "Pasa porque ponen a los más inútiles al frente de las administraciones"

La presidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en el inicio del curso político del PP de Madrid, a 5 de septiembre de 2025, en Arganda del Rey, Madrid (España). Con estas jornadas, el Grupo Parlamentario Popular e - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado las incidencias ferroviarias que se están produciendo y ha sostenido que eso pasa "porque ponen a los más inútiles al frente de las administraciones".

"Antes ponían a la gente con rigor, se ponía a la gente profesional. Ahora se pone al más activista, aunque sea el más inútil, aunque arruine cada organismo público que toca", ha lanzado la dirigente madrileña durante la inauguración del curso político del PP madrileño, en Arganda del Rey.

A su parecer, "la ideología lo puede todo en el Gobierno de Sánchez". "Cuatro de cada diez trenes este verano o se han quedado directamente averiados y no han salido, o han llegado con retraso, pero están su mejor momento. Vamos que van a poner piscolabis en mitad del camino para todos los trenes que se quedan tirados... Y te dirán que va fenomenal, nunca habíamos puesto bocadillos en mitad de una vía", ha ironizado.