Ayuso incluirá 150 millones más para mejorar las residencias de mayores en los próximos Presupuestos de la Comunidad

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que incluirá 150 millones más para mejorar las residencias de mayores de la región en los próximos Presupuestos Regionales, que se presentarán próximamente.

"Nunca se ha dado tanto dinero a las residencias y lo seguiré haciendo porque, además, creo que es lo suyo, pero siempre será poco para la oposición", ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

La dirigente madrileña ha criticado que "no es bueno trocear la verdad para políticamente" llevarles "al desgaste" porque considera que el daño no se le hace a ella sino que se está haciendo a "mucha gente", al remover "algo que no va a dar una solución".

Fuentes del Ejecutivo madrileño han detallado que en 2023 el Gobierno va a dedicar 150 millones de euros más a mejorar las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid (23,9%). Concretamente, serán 230 millones más que lo que recibían tras la pandemia (41,9%).