Ayuso insiste tras la sentencia del TSJM que no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer abortos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades comparece hoy en la Asamblea de Madrid pa - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le exige crear el registro de objetores al aborto, en que ella no va a "señalar" a "aquellos médicos que no quieran" hacer interrupciones voluntarias del embarazo.

"Yo no voy a señalar a nadie ni por abortar ni por dejar de hacerlo, pero tampoco a aquellos médicos que no quieran hacerlo", ha lanzado en la sesión de control de la Asamblea.

Ha sido en la pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien ha arrancado afirmando que Ayuso "va a pasar por el aro" y ha reivindicado que es "gracias a los tribunales" y a la ministra de Sanidad y líder de su formación, Mónica García. La Comunidad de Madrid es la única región que se ha negado a ponerlo en marcha, lo que hizo al Ministerio llevarla a los tribunales, que le han dado la razón esta semana.

En su intervención, Ayuso ha reivindicado, tras su negativa a "señalar", que lo hace porque defiende "la libertad, la ideológica de conciencia religiosa, la intimidad personal, la protección de datos y la integridad física y moral".

"Es todo aquello que ustedes le quieren negar a los médicos. Por tanto, hemos defendido que tiene que ser legal, seguro, pero poco frecuente. Y es justo lo contrario que hacen ustedes", ha espetado a la bancada de Más Madrid.

Asimismo, ha insistido en preguntarles, como hiciera el pasado Pleno en el marco del 8M, en si no les da "pena" ver a España "tan sumamente envejecida" y que no hagan "nunca una sola propuesta en positivo".

"¿No les da pena que pudiendo evitar que se le niegue la vida a tantos, se hagan propuestas en positivo? (...) ¿No creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas que todo eso y que se puede evitar la mayoría de los casos?", ha preguntado para afirmar a continuación que el 40% son "reincidentes", que se ha "superado los 100.000 abortos en España" y que el "15% viene de otras comunidades autónomas".

"¿Cómo pueden decir esto si encima no hay ni médicos, que no ponen quienes deben hacerlo? 20.000 abortos al año en Madrid, ¿les parece que en Madrid no se puede abortar? ¿No les da pena o vergüenza mentir así a la gente?", ha rematado.

BERGEROT INSISTE EN EL 'NO A LA GUERRA'

Por su parte, Bergerot ha agradecido al feminismo, el Ministerio y los tribunales porque "en Madrid se va a poder abortar en la pública" frente a aquellos que "prefieren" que se "acose en la puerta de las clínicas privadas".

El resto de la intervención de Bergerot la ha centrado en criticar a Ayuso por no haber dicho "una sola palabra sobre las 160 niñas asesinadas" en el ataque a una escuela infantil femenina en Irán, los "miles de asesinados en Gaza" o "contra la guerra".

Ha reconocido el "miedo y angustia" que genera ver una guerra televisada y ha insistido a Ayuso en que se ponga del "lado de la paz" o que explique a la "gente trabajadora" que está " a favor de una guerra que les va a subir la gasolina a un precio por las nubes" o que va a "subir los intereses de su hipoteca".

"Explíqueles que está a favor de una guerra, que les va a subir el precio del supermercado, que les va a subir los precios más básicos: el de la calefacción, el de la luz, la leche, el aceite, los huevos. Explíqueles todo eso, sí, y luego dígales que 'No a la guerra es un eslogan vacío'. A ver si esa ocurrencia les baja el precio de la cesta de la compra", ha sentenciado.