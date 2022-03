Ayuso ironiza con que se cree una comisión a la que vayan sus profesores de EGB para que le hagan "revisión completa"

"No he dedicado ni un solo euro de los madrileños en beneficiar a ningún familiar", asevera

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ironizado este jueves con que los grupos de izquierda en la Asamblea de Madrid en vez de solicitar una comisión para investigar los contratos de emergencia, creen una comisión con su nombre a la que vayan sus profesores de Educación General Básica (EGB) para que le hagan una "revisión completa".

"Lo que pueden hacer es crear una comisión que se llame Díaz Ayuso y traemos a mis profesores de la EGB, y me hacen una revisión completa. No conozco a un político más fiscalizado que yo por todos los medios y en todas las instancias tribunales y nunca les ha dado nadie la razón porque no he dedicado ni un solo minuto de mi vida, ni de mi tiempo, ni un solo euro de todos los madrileños en beneficiar a ningún familiar. No lo van a poder demostrar porque no existe", ha lanzado Ayuso durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves al preguntarle la portavoz de Más Madrid, Mónica García, sobre los contratos de su hermano.

Para la presidenta, los grupos de izquierda "quieren retorcer" esta cuestión y le ha planteado a García que es como si ella le viniera a hablar de "los contratos de su marido". "Es exactamente lo mismo. Yo no he firmado nada. No tengo nada que ver", ha justificado.

Así, se ha planteado "qué hay de nuevo en este contrato" de lo que ya se habló en el Parlamento autonómico en septiembre. Por eso, ha vuelto a emplazar a la izquierda a que demuestre que ha tenido que ver en la autorización de ese contrato porque si no es la líder de Más Madrid "la que tendrá que dimitir por seguir mintiendo una y otra vez".

Además, considera que la líder de Más Madrid se siente irritada por ver que ella es una mujer "independiente, libre que escapa de ese 8M barato" que la izquierda "defiende y no es ese feminismo real".

"TRES SEMANAS ESCONDIÉNDOSE", LE REPROCHA MÁS MADRID

Por su parte, la portavoz de Más Madrid ha lamentado que después de haber estado "tres semanas escondiéndose" la presidenta, haya llegado "igual de altiva y faltona". "Hoy su hermano está citado a declarar y el que ha tenido que dimitir es el presidente de su partido por la escabechina que ha hecho usted en su propia casa", ha lanzado.

Así, ha recordado que lo que cobró su hermano, los 283.000 euros son "10 años del sueldo medio de cualquier trabajador honrado". Por ello, le ha indicado que no tiene "decencia" porque por un lado firmó el protocolo de "la vergüenza" de las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia y el contrato de su hermano. "Madrid es muchísimo mejor que ustedes", ha zanjado.

648587.1.260.149.20220310105805