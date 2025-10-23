Ayuso llama "cómplices" a la izquierda por la inversión "cero" del Gobierno para eventos en Madrid frente a Cataluña

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado "cómplices" a Más Madrid y PSOE por la inversión "cero" del Gobierno de España para eventos deportivos y culturales en la región, frente a lo que ha recibido Cataluña.

En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, la dirigente autonómica ha lamentado este jueves la "poquísima" ayuda del Ejecutivo central para Madrid, "la capital de los grandes eventos del deporte, la cultura y del turismo".

"Todos los señores de la izquierda, bien que se callan porque son sus socios y los que les mantienen de manera un poquito ilegítima en La Moncloa. Los catalanes van a recibir en 2025 más del 50% de las subvenciones directas del Gobierno de Sánchez en materia de deporte y de interés público. Para Madrid, cero, cero y cero", ha reprochado.

Así, Ayuso ha asegurado que el Ejecutivo central se "ha gastado 124 millones de euros entre 2016 y 2023" para el Gran Premio de la Fórmula 1 de Cataluña y ha criticado a la izquierda por "no quejarse por ello".

"Madrid House Week, 12 ediciones y a dos meses de la celebración se tiene que cancelar por falta de apoyo por parte del Ministerio. Tenemos múltiples proyectos. El Canal Olímpico de Piragüismo, el Centro de Tecnificación de la Piragua de Aranjuez, la remodelación del Centro de Natación Mundial 86, el Eurobasket (...). ¿Ayuda del Gobierno? Cero, nada de nada", ha criticado la presidenta.