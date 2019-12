Ayuso llevará a la reunión con Sánchez "una lista de agravios que está cometiendo con la Comunidad"

Publicado 12/12/2019 15:05:04 CET

Dice que con los separatistas "no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, nunca van a buscar la unidad de España ni su prosperidad, son una tiranía constante que no tiene fin"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que acudirá a la reunión que ha anunciado Sánchez con cada uno de los presidentes de todas las comunidades autonómicas para llevarle "una lista de agravios que está cometiendo con la Comunidad de Madrid".

"Si me llama, sí, iré. Llevo más de cuatro meses y no he tenido ninguna carta, solicitud, ni me ha llevado jamás a ninguna reunión. Yo lo que imagino es que lo hace para tapar una reunión con Quim Torra y de esa manera maquillarlo en la reunión con el resto. Si esa reunión se produce, yo llevaré una lista de todos los agravios que está cometiendo con la comunidad de Madrid. Las reuniones son bienvenidas para las necesidades de todos los madrileños", ha dicho Ayuso antes de su visita a la Cumbre Mundial del Clima.

LOS SEPARATISTAS, "UNA TIRANÍA CONSTANTE QUE NO TIENE FIN"

Preguntada por si ve conveniente que mantengan una reunión los líderes de PSOE y PP, Pedro Sánchez y Pablo Casado, la titular del Gobierno regional ha respondido que tendrán que decidirlo ellos, pero que su deseo es ver la manera de que los nacionalistas e independentistas "no tengan el poder que pretenden".

"Sánchez tiene que saber que los nacionalistas e independentistas jamás le van a dar ningún tipo de estabilidad a su Gobierno, y por mucho que ceda y tienda la mano, el independentismo no quiere un país que trabaje sólidamente, que crezca de manera sostenible y haya sostenibilidad. Ellos necesitan la revolución constante y necesitan trasladar un país en ruptura y en constante revolución", ha esgrimido.

Como ejemplo, Isabel Díaz Ayuso ha criticado que no se sepa si finalmente se pueda celebrar el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona programado para la semana que viene en la Ciudad Condal.

Por todo ello, cree que el presidente del Gobierno de la Nación en funciones debe plantearse que con esta gente, en referencia a los separatistas, "no se puede ir ni a la vuelta de la esquina, nunca van a buscar la unidad de España ni su prosperidad, son una tiranía constante que no tiene fin".