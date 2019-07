Ayuso, Monasterio y Aguado coincidirán mañana en la primera reunión de la Junta de Portavoces de la Legislatura

Publicado 03/07/2019 16:58:45 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, coincidirán este jueves en la primera reunión de la Junta de Portavoces de la XI Legislatura.

Los tres líderes de las formaciones políticas coincidirán en el Parlamento madrileño a las 11 horas la misma semana en la que, tras la ronda de contactos con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, se ha convocado un pleno de investidura sin candidato el 10 de julio al no haber recabado ningún aspirante suficientes apoyos.

Díaz Ayuso hizo un llamamiento este mismo martes a Aguado y a Monasterio para que se entendiesen y buscasen la forma de sacar adelante un gobierno en la autonomía. A Ciudadanos afeó que no quisiese negociar con Vox en público cuando todos los días lo están haciendo "juntos" en el marco de la Mesa de la Cámara autonómica. A Vox les recriminó que no valorasen que con el 9 por ciento de los votos ya han conseguido más que cualquier otro grupo minoritario.

A pesar de estas palabras y de la cuenta de atrás para la convocatoria de nuevas elecciones, que ya ha comenzado, las posiciones de estos dos partidos no han cambiado. Desde la formación 'naranja' han dejado claro que no se sentarán a negociar con nadie más que no sea el PP, su "socio preferente", y han indicado que si hay acuerdo con los 'populares' esperan que la formación de Monasterio no lo bloqueen.

El pacto entre PP y Ciudadanos, como confirman los dos partidos esta "muy avanzado", e incluso podría llegar a cerrarse en los próximos siete días, acercando la posibilidad de "reconvertir" el pleno sin candidato en uno que lo tuviera.

Pese a este avance en la posturas faltaría el visto bueno de Vox, que esta misma mañana ha reiterado que no regalarán sus votos "a cambio de nada". Quieren un documento "programa único común" firmado a tres porque, desde este partido, recalcan que no apoyaran una investidura que da parte del gobierno a un partido que ni siquiera les reconoce como "interlocutor".