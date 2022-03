Ayuso no califica a Vox y señala que no hay nada más extremo que "acostarse" con nacionalistas o con el entorno de ETA

"Yo creo que lo que hubo es mucha gente extremadamente harta de nosotros por distintos errores", reconoce Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha entrado a calificar si Vox es un partido de extrema derecha o no y ha señalado que, a su parecer, "no hay nada más extremo que acostarse con nacionalistas, con el entorno de ETA o con gente que ha arruinado a países enteros a manos del comunismo".

Así ha respondido la dirigente madrileña, en rueda de prensa desde Marsella antes de participar en la IX Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, que organiza el Comité Europeo de las Regiones, a las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del presidente del comité de organizador del congreso (COC) nacional del PP, Esteban González Pons, quien calificó a Vox como una formación de extrema derecha.

"Yo lo que creo es que muchísimos votantes del PP se fueron a Vox. Yo creo que lo que hubo es mucha gente extremadamente harta de nosotros por distintos errores y lo que debemos hacer ahora es que vuelvan a su casa y volver a unirnos entorno a un interés común que es el cambio de rumbo en España", ha manifestado la presidenta antes de esta cita.