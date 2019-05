Ayuso no descarta que Vox pudiera entrar en el gobierno pero primero hablará con su socio "preferente": Cs

Actualizado 27/05/2019 13:49:56 CET

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha descartado que Vox pueda llegar a entrar en el gobierno aunque primero quiere hablar con su socio "preferente", que es Ciudadanos.

En una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si estaría dispuesta a que Vox entrara en el Gobierno regional para conseguir ser presidenta ha indicado que "por respeto a sus votantes" hablará primero con sus dirigentes y después lo comentará "con los medios".

"En el caso de Ciudadanos y Vox voy a hacer lo mismo, les voy a dar el mismo trato respetuoso. Nos sentaremos a hablar y veremos a qué acuerdos podemos llegar y luego ya después hablar con la prensa. Lo importante es unir", ha lanzado.

Al ser repreguntada sobre si entonces "no descarta meter a Vox en el gobierno" ha contestado que "no lo sabe", pero que ahora mismo "no", porque no sabe con qué "ánimos van a estar" ni "cómo van a ver las negociaciones".

"Primero hablaré con mi socio preferente, Ciudadanos, y a ver qué quieren ellos y después hablaré con Vox, porque sino no puedo saber qué tengo delante y a qué me enfrento", ha sostenido.

Sobre si considera que "ha salvado el cuello" al presidente del PP, Pablo Casado, tras los resultados electorales, ha asegurado que lo que sí ha conseguido salvar es "el bolsillo a los ciudadanos de la Comunidad". También ha asegurado que habló ayer con el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, al que felicitó "por los buenos resultados que obtuvo" porque es un "señor" y he tenido siempre con él un trato "cordial".