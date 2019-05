Elecciones municipales, autonómicas y europeas 2019 | Directo: Pedro Sánchez, primer líder político en votar

Actualizado 26/05/2019 10:00:46 CET

MADRID, 26 May. (EDIZIONES) -

Los españoles están llamados a votar este domingo 26 de mayo para elegir a sus representantes en su Ayuntamiento y en el Parlamento Europeo. Además, doce comunidades votan a sus representantes en el parlamento autonómico y también se renuevan las asambleas de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los cabildos insulares canarios, las juntas generales de territorio histórico de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, el consejo general del Valle de Arán (Lleida) y los consejos insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca.

La coincidencia de todas estas votaciones demorará la publicación de los resultados oficiales. El motivo es que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) obliga a contar primero las papeletas de las elecciones europeas y, solo después, las de las municipales, y finalmente las autonómicas.

El Gobierno calcula que el recuento de las elecciones municipales del próximo domingo arrojará resultados "significativos" a partir de la medianoche. En cuanto a las elecciones autonómicas, se prevé que no haya datos significativos hasta la madrugada.

Además, aunque los votos en las elecciones europeas serán los primeros en contarse, el recuento no se ofrecerá hasta las 23.00 horas, porque la normativa europea establece que no puede difundirse hasta que cierren los últimos colegios, y a esa hora es cuando cierran en Italia.