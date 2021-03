Ayuso no hará grandes cambios en la lista electoral ni en su equipo y contará con personas de Cs si tiene posibilidad

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no hará grandes cambios en la lista electoral con la que se presentó en 2019 ni en su equipo en el Gobierno regional y ha asegurado que contará con personas de Ciudadanos si tiene la posibilidad.

Además, en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, la dirigente regional ha explicado que hasta las elecciones no nombrará a nadie nuevo para el Consejo de Gobierno sino que los propios consejeros del PP asumirán las competencias de los salientes de Ciudadanos.

Seguirá con el trabajo de "un gobierno del PP austero y sencillo". "Sin tomas de posesión, ni nada, simplemente nos pongamos a trabajar. Le he elegido a cada uno la consejería cuyas competencias se parecen más a las que ya llevaba", ha declarado.

Ayuso ha defendido que estos consejeros han estado "trabajando toda la legislatura de diez y se han llevado a las espaldas prácticamente toda la gestión de la crisis" y se ha mostrado convencida de que trabajando un poco más sacarán todo adelante hasta las elecciones.

En este punto, ha indicado que también ha tenido consejeros de Ciudadanos, "como puede ser el caso de Marta Rivera de la Cruz, que ha sido una de las mejores". Para Ayuso, ha sido una "consejera excepcional, leal a su partido como pocos".

"Marta a mí me parece una persona excepcional y lamento profundamente que ella por principios, claro ahora no puede seguir, pero hay gente de este partido que me merece mucho la pena y yo si tengo posibilidad contaré con ellos, en calidad de lo que quieran ellos porque eso a mí no me importa. No estamos ahora mismo en reparto de partidos sino simplemente estamos en busca aquello que nos une para fortalecer Madrid", ha remarcado.