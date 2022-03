Ayuso no prevé "por ahora" problemas de abastecimiento pero alerta de que se puede ir a "muchísimo peor" por el Gobierno

Critica la actitud "chulesca" del Ejecutivo que espera recibir fondos europeos para "regarlo todo y olvidar lo sucedido"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que no prevé "por ahora" problemas de abastecimiento en Madrid pero alerta de que la situación puede ir a "muchísimo peor" si el Gobierno continúa "comportándose de esa manera tan chulesca, dando por hecho que da igual el caos que se genere que ellos algún día recibirán fondos europeos para regarlo todo y olvidar lo sucedido".

En una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, ha admitido que la semana pasada la situación en "Mercamadrid se vio un poco más comprometida", con una reducción del abastecimiento de hasta el 56-60%, pero ha hecho hincapié en que fue de "manera puntual".

"Esta semana ya ha vuelto a subir a más del 90% y, por ahora, no se prevé que falte prácticamente nada salvo productos que en algunos supermercados se van a ver comprometidos. Yo creo que no estamos todavía en un momento para alarmarnos", ha declarado.

Ayuso, que ha censurado la actitud del Ejecutivo central, ha puesto el foco en que durante la pandemia todos los españoles "aguantaron carros y carretas con todo lo que estaba pasando" y ha subrayado que si hubiera sido el PP el que hubiera gestionado a nivel nacional, hubiera habido "quemas continúas de la calle". Para la presidenta, la gente estaba "preocupada" y entonces "se soportó mucho".

"¿Qué pasa que cuando te dedicas a la lírica, cuando subes hasta 22 ministerios el gasto público, 450 cargos más puestos a dedo para cuidar a los niños de Montero, para dividir a los hombres y mujeres, para hacer estupideces del ecofeminismo y la misma monserga de siempre? Pasa que esto se va incrementando y que la factura va costando", ha manifestado.

Ayuso considera que un gobierno que "que solo gestiona a base de mando y de autoritarismo" como no se ha visto desde la "dictadura", "sin transparencia" y "sin dar explicaciones", solo tiene que tomar una "decisión y es cómo va a abandonar el poder".

"El Gobierno de Sánchez está acabado, no queremos más izquierda, esta izquierda, no queremos más comunismo, más nacionalismo. No funciona el independentismo, no funciona la forma autoritaria en la que están gestionando este país, no funciona la izquierda. Cayó con el Muro y volverá a caer en España. No puede la gente vivir de esta manera", ha sentenciado.