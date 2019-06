Ayuso no ve "con malos ojos" que Cs presida la Asamblea y admite que le gustaría una mesa a tres con Vox para negociar

Publicado 10/06/2019 10:29:49 CET

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este lunes que no ve con "malos ojos" que Ciudadanos presida la Asamblea de Madrid y ha admitido que le gustaría una mesa a tres con la formación naranja y Vox para negociar estructura de gobierno y programa en la región.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Díaz Ayuso ha señalado que lo ideal es tener la presidencia de la Asamblea "en manos de partidos" con los que tienen "cosas comunes" y que durante el día de hoy queda "mucho tiempo" para negociar este extremo, de cara a mañana que se configura la Mesa de la Asamblea de Madrid.

En cuanto a que Ciudadanos se sentara ayer por primera vez con Vox (sus candidatos, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio), Díaz Ayuso ha indicado que le "agrada" aunque no ha querido entrar a aclarar si ella ha servido de intermediaria para que este cáfe entre ambos se produjera ayer.

En este sentido, Díaz Ayuso sí que tiene claro que en esta ocasión, para formar gobierno en la Comunidad de Madrid, tienen que hablar no sólo con Ciudadanos sino con Vox y que tiene que ver "cómo hacerlo" porque ella quiere ser "respetuosa" con sus votantes y escuchar a sus "dirigentes".

"Me gustaría sentarnos los tres", ha apuntado, para destacar que no sólo tienen que ver la mesa de la Asamblea -- de lo que han estado hablando hasta ahora-- sino que toca tratar la estructura de gobierno y el programa. "Me gustaría que nos viéramos y habláramos con generosidad y transparencia", ha remarcado.

Así, ha valorado que Ciudadanos haya decidido "internamente" cuándo se pueden ver con Vox y ha evitado decir cualquier cosa más al respecto porque entiende que si dice algo, aunque sea su opinión, en este momento, puede incluso molestar. "No voy a entrar, ambos se han visto, que es lo importante, que se hayan visto me agrada, eso es lo importante", ha repetido.

Por otro lado, Ayuso comparte que sean mesas de negociación nacionales las que estén liderando los pactos en las comunidades autónomas. Lo ve "correctísimo" y considera que "ha de ser así". "El PP, desde A Coruña a Cádiz, tenemos que tomar decisione globales", ha defendido, frente a lo que hace el PSOE que se va "despedazando".