Ayuso pide a los gallegos unidad para ayudar a "España entera" a evitar más nacionalismos

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los gallegos unidad en torno a la candidatura del presidente de la Xunta de Galicia y del PP Gallego, Alfonso Rueda, de cara a las elecciones al Parlamento de Galicia del próximo 18 de febrero y que ayuden a "España entera" para evitar que haya uno más en "esa balanza nacionalista".

Ayuso ha participado esta mañana, junto a Alfonso Rueda y el resto de presidentes autonómicos populares, en el acto 'Construir España desde las comunidades autónomas', celebrado en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco).

La jefa del Ejecutivo madrileño ha iniciado su intervención avisando de que España puede acabar como Argentina, que fue "uno o quizás el país más próspero del mundo" recordando que entonces muchos españoles y gallegos emigrando allí. Pero "esa tierra próspera y de oportunidades" se arruinó, ha lamentado, "por culpa de la decadencia de unos cuantos vividores y de personas que están haciendo exactamente lo mismo en España".

"Y lo hicieron arremetiendo contra la empresa, contra los autónomos, contra la seguridad jurídica, a través de la impunidad, a través del autoritarismo, a través de lo público, para destrozar lo público desde dentro, como están haciendo tantas personas que no dan un palo al agua y que están, en estos años, acabando con las ganas, con el incentivo, con la prosperidad y, por tanto, con las oportunidades de tanta gente. Este es el proyecto que tenemos ahora mismo", ha arengado.

Al hilo, ha recalcado que "no quiere perder otro país" y ha avisado que "España va directamente calcando los mismos errores, creando un clientelismo insoportable, de manera que todos los ciudadanos tienen que vivir para la política, para la justicia, para la Administración y tienes que ser buen ciudadano, según ellos te dictan, y soportando trabas burocráticas y soportando todo tipo de normativas".

Ante ello, Ayuso ha insistido en que lo único que acaban haciendo es atentar "contra el empleo, contra esas clases media y por tanto la prosperidad de todos". "Y lo vemos durante estas semanas con todos estos anuncios a través del 'Yolandismo' y a través de tantos socios suyos, como con el dinero de los demás, esta gente que digo que es auténtica vividora de lo público para destrozar lo público desde adentro", ha censurado.

IMPONER EL NACIONALISMO

Por ello, ha subrayado que "estas elecciones no van sólo de Galicia, sino de España, porque aquí "se pretende dos cosas, primero imponer el nacionalismo y, segundo, crear esos ciudadanos de primera y de segunda fabricando naciones dentro de España para después expulsar a todo aquel discrepante para que los más autoritarios se hagan con las instituciones utilizando la lengua de todos como están haciendo por ejemplo con el euskera o con el catalán no como riqueza lingüística".

Así, ha dicho que "en esa balanza nacionalista no puede haber uno más, no puede entrar también Galicia porque sino ese peso contra el sentido común y contra España sería insoportable". "El nacionalismo no es el amor a su tierra, es el odio al extraño, al ajeno. Y sobre todo es un negocio para vivir perpetuamente de la queja, hacer una industria de la protesta para vivir siempre de la soledad", ha criticado.

"Yo quiero que Galicia y Madrid crezcamos juntas porque somos hermanos, porque somos una misma nación y no podemos permitir que esas personas se hagan con todo. ¡Galicia les da igual! Es evidente que aquí pasa otra cosa. Saben que también de esta manera, a --Alberto Núñez-- Feijóo, le pueden complicar más las cosas. Están a otra historia. Utilizan a Galicia porque saben que es su tierra. La están utilizando a su lugar para esto. Y si no, veréis al día siguiente después de las urnas qué poquito les importa ninguna costa y qué poquito les importan, por ejemplo, los pescadores", ha alertado

"Nos pueden robar España y, por tanto, no solo voy a pedir el apoyo, hasta el final, para Alfonso Rueda, porque es el mejor presidente para la Galicia. También vengo a pedirle a los gallegos que nos ayudéis a España entera. Os necesitamos", ha señalado.

Seguidamente, ha avisado que si los gallegos dividen el voto esto es imposible, recordando que las elecciones generales las ha ganado el Partido Popular por 11.000 votos.

"Y por 11.000 votos no hemos podido hacer gobierno, 11.000 votos en un país como el nuestro, porque hemos dividido urnas entre partidos. y lo único que tenemos es un camino sin sentido que está haciendo muchísimo daño y que la inmensa mayoría de los españoles no hemos pedido. Por eso pido también pido estar unidos en torno a la candidatura del Partido Popular de Galicia", ha recalcado.

También ha advertido de que los rivales "no dudarán en apelar a los instintos más bajos, a los odios, a los enfrentamientos, a las pancartas, a las mentiras, con el dinero de todos los que estamos aquí y toda la gente que está ahora mismo en su tienda, en su comercio, peleando y trabajando, lo utilizarán todo porque no tienen libertad".

"Y porque se creen por encima del bien y el mal para pactar lo que sea. Que pactamos con el brazo político de ETA, os calláis. Que todos los socios de Sánchez ayer para sonrojo de la gente de bien de este país llenaban las calles de Bilbao para pedir preventas para Etarras, para gente que ha matado, os calláis y no os quejáis. Todo lo que hacen es que os calléis y que no opinéis. Pues bien, yo a todos esos les digo una cosa, os vamos a arrasar. En las urnas os vamos a arrasar", ha asegurado.