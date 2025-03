Ayuso pide a la UE que "despierte" ante el Gobierno de Sánchez, que "obvia" las políticas de protección de fronteras

Reprocha a Vox que le adjudique competencias que no tiene y le acusa de hacer "una pinza" a la Comunidad junto a Sánchez

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apelado a la Unión Europea a que "despierten de una vez" y se enteren de la "clase de Gobierno" que hay en España, asegurando que el presidente, Pedro Sánchez, "obvia" las políticas de protección de fronteras.

"Yo estoy en contra, lo he dicho, de ese reparto. Pero ni en Canarias, ni en Cataluña, ni en Madrid, porque esto no va a finalizar nunca. Porque los problemas de origen no se están solucionando", ha lanzado la mandataria regional en la sesión de control ante una pregunta sobre los centros de acogida de menores no acompañados en la región formulada por Vox.

Entiende Ayuso que con este reparto se le está haciendo un "aviso" a las mafias que es "altamente peligroso, porque cuando la inmigración es ilegal y descontrolada es un problema para los propios inmigrantes en manos de las mafias, lo es para la convivencia, lo es para los servicios públicos, lo es para todos".

"Por eso la inmensa mayoría de todos los países del mundo normales en sus fronteras tienen una serie de políticas que el señor Sánchez obvia", ha proseguido la presidenta, quien ha afirmado que esta dejadez causa "problemas" en otros países como Francia a donde se trasladan luego los migrantes.

CUMPLIENDO LA LEY

Ante la reclamación de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, de que no acoja a ningún migrante siguiendo el compromiso adquirido por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), Ayuso le ha replicado que le está exigiendo que "incumpla la ley" pero que ella va a continuar respetándola y dotando de recursos a los menores tutelados de la Comunidad de Madrid "sean extranjeros o no".

Al hilo, ha sugerido que a Vox se le ha caído "una de las tres patas" que le sostienen al haber sido ella "clara, criticando la política migratoria de Sánchez". "Solo viven de azuzar políticas contra la inmigración", les ha acusado la mandataria autonómica.

A continuación, ha reprochado a Vox que le hagan "una pinza con el señor Sánchez" a la Comunidad de Madrid porque es "el Gobierno quien envía a estos menores", pero Moñino le adjudica competencias de las que carece el Ejecutivo regional.

"Yo creo que piensa que el nivel intelectual de sus votantes es muy corto, porque ¿cómo se les ocurre hablar así y decir que yo puedo evitar que vengan incumpliendo la ley? Menudo partido conservador están hechos ustedes, pidiendo que incumplan la ley, por cierto, o que yo tengo competencias en materia de seguridad, de extranjería, de fronteras", ha apostillado Ayuso.

Por último, ha censurado que la formación de Santiago Abascal "siempre sale al rescate" de Pedro Sánchez y ha proclamado: "Lo diré nuevamente, sí a la inmigración. No a la inmigración ilegal. Ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números".

Moñino por su parte, le ha exigido que se comprometa a que "Madrid no aceptará a los 700" menores extranjeros no acompañados y ha criticado que se le llame "xenófoba" por querer vivir en una ciudad en la que sus hijos "puedan caminar tranquilos por la calle".