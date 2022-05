Ayuso, a Podemos: "En primero de columpios de democracia lo que hay que hacer es saber inscribirse en unas elecciones"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado a Unidas Podemos este jueves que "en primero de columpios de democracia lo que hay que hacer es saber inscribirse en unas elecciones, y ni siquiera han sido capaces".

Se lo ha recriminado a la portavoz adjunta de esta formación, Alejandra Jacinto, en la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en referencia a lo sucedido en Andalucía.

Previamente, Jacinto había criticado que la presidenta dijese que los madrileños eligieron el 4M libertad cuando ella conoce "a muchas personas que después de un año" no saben si esa libertad a la que se refería es a la de los madrileños o a la de ella.

Así, ha citado como ejemplos que las familias de la Cañada Real no tienen la libertad para "encender la luz", las familias de Las Tablas, Montecarmelo, Ensanche de Vallecas o Los Molinos no la tienen para "contar con una escuela infantil o un centro de salud" así como los padres y madres no pueden decidir en se gastan el presupuesto de la Comunidad "si en retirar el amianto de los tejados de los colegios o en dárselos en comisiones a sus amigos".

También, ha señalado que hay vecinos de El Cañaveral que llevan años esperando el Metro pero la Comunidad "se toma la libertad de ponerlo en un barrio que todavía no existe en el norte de Madrid". A su parecer, esto responde a una gestión "un tanto clasista".

La portavoz 'morada' ha indicado que también conoce a 25.000 solicitantes de vivienda pública que no tienen "la libertad de acceder a una vivienda", entre otras cosas porque no se ha construido "ni una sola vivienda del Plan Vive todavía", así como a "algunos de los médicos que llevan años con contratos temporales". "Contentos con su gestión no están. De hecho, están en huelga. Los pacientes de esos médicos tampoco porque es que la lista de espera para que te atienda el especialista asciende a un millón de pacientes", ha lanzado.

A esto ha contestado la dirigente madrileña. Ayuso ha hecho hincapié en que "miles de viviendas del Plan Vive, que es el plan de vivienda pública que se ha hecho en España, no se hacen de un día para el siguiente" sino que "se hacen cumpliendo con los plazos" del mismo modo que están haciendo con los sanitarios "para que primero no se desconvoque, porque sería ilegal, una Oferta de Empleo Público a la que se habían sumado ya más de 13.000 aspirantes".

Asimismo, ha defendido "que una red de Metro con una nueva línea, con estaciones que tienen que ir por debajo de tierra, se tienen que construir antes de los propios edificios para poder hacer ese desarrollo". "Entiendo que ustedes de gestión no saben", ha espetado.

Ayuso ha celebrado las buenas "noticias" como que "nunca había habido tantas mujeres autónomas en el mercado más paritario que hay en España que es el de la Comunidad de Madrid", que están ayudando a las familias a tener más hijos y defienden "la cultura de la vida".

También ha sacado pecho de que la región tenga los mejores resultados en cuanto a las listas de desempleo, "nunca ha habido tanta gente trabajando en Madrid en los últimos 14 años como ahora", han bajado impuestos, han anunciado una reducción de tasas universitarias, siguen construyendo infraestructuras por toda la Comunidad, han inaugurado las mejores urgencias pediátricas de España y están liderando los datos de turismo, de inversión y de cultura, entre otras medidas.