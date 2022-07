Ayuso pregunta a cuál de los "dos países" de los que habla Pedro Sánchez pertenecía Miguel Ángel Blanco

Critica que legislen contra la Memoria "los enemigos declarados" de la democracia y lo califica de "la mayor infamia política de la historia reciente de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado, "ahora que el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) diferencia a España y País Vasco como dos países", a cuál de los dos pertenecía Miguel Ángel Blanco y "si le mataron por ser un vasco incómodo o un español valiente, o un vasco valiente o un español incómodo".

"Es un sinsentido", ha manifestado durante el acto de conmemoración del 25º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco que organiza la fundación que lleva su nombre y que se ha celebrado este lunes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

En esta cita se ha premiado, además, a la presidenta con el galardón 'A la convivencia', concedido a la sociedad madrileña por el apoyo a los exiliados del País Vasco a causa del terrorismo. También se ha reconocido al presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, a la historiadora Carmen Iglesias y el grupo estudiantil constitucionalista S'ha Acabat!.

Para Ayuso, cuando se habla de lo sucedido no se refieren solo al pasado "sino al presente y al futuro" porque no solo les preocupa "el olvido a las víctimas, su desprecio y su ofensa, lo que no es poco", sino también "el futuro que le espera a una nación donde no se respeta ni la ley, ni la verdad, ni las decisiones judiciales, ni la memoria".

"No logramos entender qué pretende redactar Sánchez y Bildu en base a su propia memoria y que resulte democrática cuando nadie más lo ha elegido. No sé en qué momento un socialista y un político que defiende etarras pueden ver lo que ha pasado y pasa en España desde el mismo punto de vista. Sí sé que la historia tratada como ciencia apela sencillamente a la verdad y la verdad es que una banda quiso adueñarse del destino de España por la fuerza porque a través de la palabra eran incapaces de convencer a nadie", ha declarado.

Por ello, ha recordado que para eso "mataron, secuestraron, extorsionaron, acosaron, expulsaron y destrozaron" y ha reivindicado que hoy "mientras el PP, UPN, PSOE, Ciudadanos o Vox no tengan posibilidades de acceder al Gobierno autonómico o mientras el PNV se vaya debilitando hasta ser finalmente apartado todo lo que ha hecho ETA le ha sido rentable".

Para la presidenta, "Bildu está políticamente más fuerte que nunca y cerca de su sueño". Además, ha remarcado que "la cuenta se está pagando con escaños, fondos públicos, presos en casa, homenajes" mientras la Transición y la Democracia españolas están "rescritas a conveniencia". Lo que considera "un negocio redondo".

"Un negocio" que, según la 'popular', "están pagando los más jóvenes que no verán sus opciones políticas llegar libres al Gobierno vasco y ellos tampoco irán libremente a formar parte de una lista política en su región por miedo". En este punto, se ha preguntado si el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, asumiría "qué el PP gobernará el País Vasco".

Ayuso ha hecho hincapié en que, en el caso de Miguel Ángel Blanco, murió "arrodillado y maniatado con un tiro en la cabeza en un bosque" mientras "Otegi, el que aspira a lendakari, pasaba un día de playa". "Hay que ser cobardes y miserables", ha lanzado.

"Mientras uno disfrutaba del mar, unos padres, una hermana, un pueblo y un país sentían como suya la angustia de no saber de aquel joven inocente y de un chantaje que ponía en jaque a nuestra democracia, algo que afortunadamente el Gobierno de Aznar no tolero. España entera se echó a la calle", ha trasladado a continuación.

La presidenta madrileña ha remarcado que "ETA convirtió a Miguel Ángel en un símbolo para todas las familias españolas" y ha incidido en que "han pasado 25 años de la rebelión cívica y política que se produjo contra ETA y su entorno, de aquel espíritu, el de Ermua".

"No encuentro un solo motivo para después de aquello traicionar a una nación o a su historia, ¿si ETA tuvo que dejar de matar contra su voluntad por qué premiarla después?", ha declarado.

Ayuso ha puesto el foco en que en estos días se habla otra vez "de todo lo que el entorno de ETA está consiguiendo al ser una pieza clave que sostiene al Gobierno de Sánchez". "Poco más puede añadir a lo que estamos viendo. Solo espero que los jóvenes españoles lean y escuchen todo lo que está pasando y analicen esta deriva para concluir a dónde nos llevan", ha apuntado.

Además, espera "que sepan prevenirse del odio, de las imposiciones, que sean críticos ante las posiciones intolerantes y les planten cara desde el primer minuto así como que exijan a su gobierno "conocer la Historia de España tal y como fue y por orden cronológico".

"Si hablar de la dictadura franquista es rabiosa actualidad, hablar de ETA es urgente y si quieren un mundo más justo que pidan que las condenas, la ley y todas las víctimas sean respetadas del bando, de la región, de la condición o del partido que sean", ha manifestado.

A su parecer, "un estado democrático no puede legislar sobre la Memoria y menos presentarla cómo reparadora, inclusiva y plural cuando tiene la mitad del Parlamento en contra" y una "democracia no puede establecer una memoria única y oficial pero, sobre todo, una democracia no puede permitir que sean sus enemigos declarados los que decreten esa memoria". Considera que se está "ante la mayor infamia política de la historia reciente de España".

"NO BLANQUEAR" A QUIENES CAUSARON LAS MUERTES

Por su parte, la diputada del PP en la Asamblea y hermana de la víctima, Marimar Blanco, quien también ha intervenido en el acto, ha puesto el foco en que "todas las víctimas del terrorismo" merecen su "homenaje, reconocimiento y solidaridad" porque son "héroes de la democracia".

"Las víctimas reclaman memoria, justicia, verdad y dignidad. Por ello es un deber moral y político trasmitir a los jóvenes esta parte de nuestra historia que encauzo la derrota definitiva de ETA y la centralidad de sus víctimas", ha declarado.

Para la diputada 'popular', en estos 25 años se ha conseguido "derrotar policialmente a ETA pero la derrota política y social está desgraciadamente todavía pendiente". "Hoy luchamos contra el olvido del tiempo que ha provocado que generaciones de jóvenes no conozcan quien fue Miguel Ángel Blanco. Hoy se han depurado las responsabilidades penales y políticas pero más de 300 casos de asesinatos siguen sin resolverse. Hoy especialmente en el País Vasco y Navarra la legitimación del terrorismo se evidencia en actos, fiestas, carteles y pintadas. Hoy la ideología por la que ETA mató sigue vigente y con más poder político que nunca", ha declarado.

Remarca que "hoy los herederos políticos de ETA, los políticos de Herri Batasuna, siguen sin condenar el terrorismo" y siguen sin condenar el asesinato de su hermano. "Defender la memoria es no tergiversar interesadamente lo que sucedió, defender la justicia es exigir que se cumplan las condenas y se resuelvan los casos pendientes sin atajos, ni beneficios. Defender la dignidad de las víctimas es no permitir que sus asesinos y sus cómplices las humillen. Defender la dignidad de las víctimas significa no blanquear a aquellos que las causaron", ha señalado.

Para la hermana de la víctima, "el actual Gobierno ha traspaso una línea, aquella línea que la sociedad hace 25 años definió siempre en la defensa de la vida y la libertad". En este punto, ha indicado que "la mayor manipulación de la conciencia social" es hacer creer que Sortu-Bildu son partidos homologables a todos los demás" y ha remarcado que "serán legales pero no es ni ético ni moral pactar ni negociar con quien no ha condenado un solo atentado terrorista".