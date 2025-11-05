Ayuso se pregunta "cuántas vidas se hubieran salvado" en la dana si el Gobierno hubiera "dado la orden" de "actuar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita a la nueva Unidad de media estancia del Hospital público Universitario Santa Cristina - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado este miércoles "cuántas vidas se hubieran salvado" en la dana de la Comunidad Valenciana del pasado año si el Gobierno de España hubiera "dado la orden de llevar todos los medios del Estado a actuar".

"No van a parar porque necesitan recuperar el poder a toda costa. Y desde el primer momento miraron para otro lado, y les dio absolutamente igual lo que estaba allí sucediendo. No tendrían que haber tardado ni 24 horas ni 12 horas en haber dado la orden de llevar todos los medios habidos y por haber del Estado a actuar", ha afirmado la presidenta en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Díaz Ayuso ha subrayado que la ayuda hubiera sido "valiosa" en esos momentos y "a nadie le importó", además de criticar que no valga con que el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "se aparte" porque lo único que quiere el Gobierno es "a todo costa, el poder de la Comunidad Valenciana" para que vuelva "a manos del nacionalismo"

Así, Díaz Ayuso ha trasladado que en este año el Gobierno no ha "ayudado", algo que es "lamentable" y ha subrayado que hasta la dana el Gobierno de Mazón estaba haciendo "muy bien las cosas" para los autónomos, las empresas y la convivencia.

"Lo lamento especialmente por las pérdidas humanas, que es lo único irreparable, y tanto dolor y tanto sufrimiento, pero también porque retorcer electoralmente gobiernos amparándonos en desgracias de este tipo, pues es algo que cada vez es más habitual y es muy triste", ha trasladado.

Por otro lado, se ha referido a las cosas que hay que "rehacer" en España, además de la necesidad de acabar con "leyes ideológicas sectarias" porque este país "ya no aguanta más". En concreto, ha afirmado que mandaría "fuera" las "reformas de pinganillos" o el Estatuto del Becario, que va a dejar "a España sin becarios". "Es como los episodios nacionales, lo que hay que derogar y lo que hay que rehacer y construir por el bien de todos y para todos", ha indicado.