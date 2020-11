Ayuso preside mañana la apertura del Hospital Isabel Zendal pero los pacientes llegarán en los "próximos días"

Más Madrid y Unidas Podemos rechazan la invitación y el PSOE está valorando si acudir o no

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidirá este martes el "acto de apertura" del Hospital Enfermera Isabel Zendal, a partir de las 11.00 horas, aunque los pacientes llegarán en los "próximos días", según han informado a Europa Press desde la Consejería de Sanidad.

"En breve", tal y como han asegurado desde el departamento encabezado por Enrique Ruiz Escudero, el nuevo Hospital comenzará a recibir pacientes Covid de otros hospitales en el pabellón número 2, que contará con 240 camas de hospitalización y 48 puestos de UCI.

Al mismo tiempo que se abre este pabellón se constituirán las cuatro unidades multidisciplinares de las que dispondrá el centro: hospitalización convencional, cuidados intermedios, cuidados intensivos y apoyo y servicios centrales que incluye radiodiagnóstico, laboratorio, prevención de riesgos laborales, psicología clínica, farmacia, atención al paciente, servicios generales, trabajo social, fisioterapia, así como cualquier otra que se estime necesaria una vez iniciada la puesta en marcha esta nueva dotación asistencial.

Para la totalidad de unidades del pabellón 2 se necesitan 669 profesionales sanitarios, distribuidos en 103 facultativos, 247 enfermeras, 8 fisioterapeutas, 6 trabajadores sociales, 1 técnico de prevención de riesgos laborales, 39 Técnicos de radiodiagnóstico, 6 técnicos de laboratorio, 179 auxiliares de enfermería, 7 auxiliares de farmacia, 60 celadores, 8 auxiliares administrativos de admisión y atención al paciente, y 5 auxiliares administrativos de atención al trabajador y gestión.

Hasta ahora se han recibido 111 solicitudes de profesionales que cumplen con los requisitos requeridos y quieren ser trasladados al Isabel Zendal, mientras que el resto de los perfiles serán completados con los contratos Covid. La incorporación de los profesionales se realizará de forma progresiva en función de las necesidades asistenciales que se precise atender en cada momento.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha rechazado la invitación para asistir a la inauguración del nuevo hospital de pandemias "por motivos de agenda".

LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS HAN RECIBIDO INVITACIÓN

Por su parte, los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid han recibido la invitación, y desde PP, Cs y Vox han confirmado a Europa Press que asistirán, mientras Más Madrid y Unidas Podemos han anunciado que la rechazarán y el PSOE está valorando qué hacer.

"No vamos a colaborar en la enésima sesión de fotos de la presidenta", ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, quien ha afirmado que Ayuso "está más preocupada de buscar figurantes de atrezzo para su fiesta que sanitarios para el hospital". "Y ya tuvimos bastante con los bocatas de calamares de Ifema", ha agregado.

"No vamos a celebrar un hospital que hasta ahora ha traído escándalos bajo el brazo, sobrecostes, contratos sospechosos y muerte de trabajadores", ha argumentado el portavoz de Más Madrid. "No vamos a dar pábulo a un hospital innecesario que va a succionar sanitarios de otros hospitales que sí lo son y que además ya están sobrepasados. Si Ayuso quiere pagarse un auto homenaje propagandístico que no cuente por nosotros", han zanjado desde las filas de Más Madrid.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha anunciado a través de un tuit que rechazan la invitación de Ayuso al acto de apertura del "hospital-ladrillo sin médicos y con sobrecostes". "Exigimos que las plantas vacías de nuestros hospitales abran y se pongan a disposición de la protección de la salud y la vida", ha agregado.

100 MILLONES DE EUROS

La construcción de este hospital tendrá un coste que rondará los 100 millones de euros, el doble de la cantidad inicialmente estimada por la introducción de una serie de mejoras inicialmente no previstas, tal y como han destacado desde el Gobierno regional.

Entre otras cosas, se ha aumentado la superficie construida de los 56.000 metros cuadrados en el anteproyecto hasta los 80.000 y se ha incrementado en 2.000 metros cuadrados el edificio de usos múltiples

sanitarios por la incorporación del Centro de Coordinación del SUMMA112 y el Laboratorio Regional de Salud Pública, cuya complejidad es mayor que la zona administrativa inicialmente prevista (requiere sistemas de seguridad, suministros específicos, dotación más compleja, etc).

También ha incrementado el coste la integración del Instituto de Medicina Legal (IML), así como el aumento de la altura del Centro Logístico Sanitario para su robotización posterior.

Entre las mejoras se incluye también el refuerzo de las circulaciones diferenciadas de limpio/sucio y de la instalación de climatización y ventilación para los tres pabellones de hospitalización disponibles, así como mayores dotaciones de telecomunicaciones o de protección contra-incendios.

El Hospital Enfermera Isabel Zendal se ha construido en sólo 3 meses y 10 días. En julio se realizó el movimiento de tierras, en agosto se ejecutó la compleja cimentación necesaria, en septiembre se levantaron las estructuras y en octubre concluyeron los trabajos de edificación.

Para la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal han hecho falta 5,3 millones de kilos de acero, 16,1 kilómetros de pilotes que forman parte de su cimentación (más de 1.000 pilotes) y se han movido 100.000 metros cúbicos de tierras.

635 EMPRESAS Y 1.350 TRABAJADORES

Han participado 635 empresas y 1.350 trabajadores simultáneamente, organizados en tres turnos de trabajo que han cubierto las 24 horas y los siete días de la semana.

El expediente de este Hospital, que se ha tramitado por procedimiento de emergencia, ha contado con una gran concurrencia. Se han invitado a 49 empresas, de las cuales 44 han mostrado su disponibilidad. Finalmente, 37 de ellas han presentado una oferta, de las cuales 30 lo han hecho en plazo.

Para la evaluación de las ofertas presentadas, se creó una Comisión Técnica de Valoración formada exclusivamente por funcionarios del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) con titulación de arquitectos e ingenieros superiores, que emitieron un informe técnico para la propuesta de adjudicación que se realizó a 14 empresas.

Se trata de cuatro estudios de arquitectura, dos empresas de ingeniería, una de ellas especializada en prevención, seguridad y salud laboral; una empresa especializada en estudios de suelo, una empresa encargada de la urbanización y seis constructoras que han ejecutado la edificación de las distintas áreas del Hospital.

Cuando se encuentre a pleno funcionamiento, el Hospital Enfermera Isabel Zendal contará con 1.008 camas de hospitalización organizadas modularmente en torno a controles de Enfermería y 48 camas para UCIs, de las cuales 16 de cuidados intensivos y 32 de cuidados intermedios. Es decir, un total de 1.056 camas.