Ayuso promete que la Comunidad superará los 2.000 bomberos con nuevos grupos especializados en emergencias complejas

Varios bomberos colaboran en las labores de extinción, a 19 de agosto de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). U - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado este jueves en el Debate del Estado de la Región (DER) que el Cuerpo de Bomberos regional superará en 2027 los 2.000 efectivos y se crearán nuevos grupos especializados en dar respuesta a emergencias cada vez más complejas.

A lo largo del próximo año se incorporarán a la plantilla actual 267 nuevos bomberos conductores, la mayor promoción de nuevo ingreso de su historia, así como unos 60 profesionales al Parque de Bomberos de Alcorcón y otros 19 operadores de comunicaciones para el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), al tiempo que continúan los procesos de promoción interna para reforzar la estructura de mando.

La especialización será otra de las líneas de actuación en el Cuerpo de Bomberos de cara al año que viene. Así, se pondrá en marcha en Las Rozas de Madrid el Grupo Especializado en Riesgos Biológico, Químicos y Radiológico (RBQ), con nuevos medios humanos y materiales, y dotado con una inversión de 1,2 millones de euros para vehículos equipados y preparados en este ámbito.

El Parque de Bomberos de Villanueva de la Cañada, por su parte, servirá de base para el Grupo Especial de Refuerzo en Incendios Forestales (GERIF). En paralelo, se fomentará la autoprotección entre alumnos de 5º de Primaria con conocimientos prácticos y atención a situaciones de incendio en el marco de la iniciativa 'Viajeros del Fuego', desarrollada junto a Bomberos de Madrid.

A este compromiso se le une la construcción de los nuevos parques de bomberos de Villarejo de Salvanés, Villanueva de la Cañada, Loeches y Cobeña, avanzando al mismo tiempo con los proyectos de las instalaciones de Getafe, Torrejón de Ardoz y un nuevo proyecto para la zona norte en Colmenar Viejo, además del área de Formación del parque de Las Rozas y un nuevo helipuerto para Villar del Olmo.

PROCESO DE SELECCIÓN ÚNICO PARA LAS POLICÍAS LOCALES

Por otro lado, también en materia de seguridad, Ayuso ha anunciado un nuevo decreto por el que los ayuntamientos podrán incorporarse a un nuevo sistema por el que podrán delegar en el Gobierno madrileño la totalidad del procedimiento o su participación en determinadas pruebas de la oposición, todo ello de cara a unificar en un único proceso de selección las oposiciones de nuevo ingreso de agentes de Policía Local y Municipal.

El objetivo de esta medida es el de facilitar la cobertura de plazas para asegurar que ninguna localidad se quede sin agentes por trabas burocráticas, así como reforzar las plantillas municipales y garantizar que los procesos se desarrollen con plena seguridad jurídica, criterios comunes y mayor eficiencia.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM179) y beneficiará fundamentalmente a las poblaciones con menor número de habitantes, presupuesto o capacidad administrativa. Actualmente existen en la región 110 Cuerpos de Policía Local y Municipal, cuyas plantillas suman más de 10.700 efectivos, con unos 40 procesos selectivos en curso.

Asimismo, el Gobierno madrileño mejorará la coordinación policial con el sistema VinfoPol, un 'software' de gestión que digitaliza y unifica herramientas de trabajo diario de los agentes locales y municipales, mejorando su coordinación con el resto de profesionales. Los municipios podrán disponer de él de manera gratuita.

BASE DE DATOS VOLUNTARIA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Otro de los anuncios de la presidenta madrileña ha sido la creación de una base de datos voluntaria de personas con movilidad reducida en el Sistema de Gestión de Emergencias (SIGE) de Madrid 112 con el objetivo de reforzar la atención a estas personas ante situaciones de emergencia.

Inicialmente la herramienta incluirá a quienes tengan algún tipo de discapacidad física o se encuentren en situación de dependencia. Será de carácter voluntario y su objetivo será el de mejorar y agilizar la respuesta ante incendios, inundaciones, accidentes u otros riesgos graves.

En la base de datos aparecerán datos como la ubicación del domicilio y centro de trabajo, así como las ayudas técnicas o necesidades especiales que puedan requerir cada una de estas personas en caso de evacuación, como sillas de ruedas, ventilación mecánica u otros dispositivos.

Con esta base de datos, que se llevará a cabo a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), los bomberos, policías o sanitarios podrán planificar previamente el rescate o la evacuación adaptandose a las circunstancias del ciudadano.