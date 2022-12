Ayuso promete al sector del taxi nuevo reglamento "sin presiones de ningún lobby" que les dará "más prosperidad"

Insiste en su "mano tendida" y señala que las nuevas formas de movilidad obligan a recoger otras sensibilidades

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado este jueves un nuevo marco normativo para el taxi madrileño que "dé más libertad, más seguridad y más prosperidad" a todos sus profesionales.

"No tenemos otra vocación, no tenemos otro objetivo, no tenemos otra necesidad o ambición que mejorar la calidad de vida a los ciudadanos. Somos un Gobierno libre que no depende de ninguna empresa, de ningún lobby, ni de ninguna presión", ha señalado tras visitar la Asociación Gremial de Auto-Taxi, donde ha felicitado las Navidades a estos trabajadores.

Así, Ayuso ha explicado que lo único que está haciendo el Ejecutivo autonómico es "seguir evolucionando" porque las nuevas formas de movilidad también "obligan a todas las grandes capitales a buscar esos marcos donde quepan todas las sensibilidades", pero teniendo claro que el "taxi ha sido parte de la vida esencial de Madrid" y que su calidad es "cada vez mayor".

FUTURA NUEVA NORMATIVA

El nuevo texto en el que trabaja la Comunidad de Madrid, que espera que salga adelante antes de las elecciones, contempla la posibilidad de que estos profesionales tengan libertad horaria y trabajen todos los días y las horas que quieran, "lo que permitirá ingresar hasta un 60% más al mes por licencia y crear unos 3.000 nuevos empleos".

También se flexibilizará la normativa con el objetivo de facilitar la contratación de conductores y se elevará de tres a 50 el número de licencias de autotaxi por titular.

Además, el Gobierno madrileño quiere que sea legal el servicio de coche compartido, de forma que se puedan reservar plazas en un vehículo y se puedan compartir los gastos de viaje entre más de un usuario. Asimismo, ningún Ayuntamiento podrá impedir la aplicación de descuentos en servicios previamente contratados a precio cerrado.

"Estamos en un momento complicado. Tenemos que legislar en un tiempo determinado, con poco margen y a abrirnos a nuevas formas de regulación. Queremos buscar el marco normativo que de más libertad, seguridad y prosperidad a los profesionales del taxi. Este servicio forma parte esencial de nuestra vida. Por ello tenemos que seguir evolucionando. Las nuevas formas de movilidad nos obliga a que quepan esas sensibilidades", ha indicado.

AYUSO AL TAXI : "SOIS LA PRIMERA CARA QUE VEN LOS QUE VIENEN A MADRID"

La titular del Ejecutivo autonómico ha destacado durante su discurso la "gran calidad" que ofrece el taxi madrileño tanto a las personas que viven aquí y tienen poco tiempo como a los turistas. "Vosotros sois la primera cara que conocen todos los que vienen a Madrid. Somos la segunda capital de conciertos, la tercera de musicales en el mundo, un importante destino compras y grandes eventos. Madrid está viviendo un nuevo renacimiento cultura, gastronómico, de turismo y negocios. Y queremos que nos acompañe el taxi, porque sois la cara visible que se ve cuando cada uno sale de una estación o aeropuerto", ha apuntado.

Por eso, Ayuso ha reiterado su "mano tendida" al sector, del que anhela que esté unido, que haya acuerdos y que se busque "el mejor método para regular este servicios y ofrecer a todos los ciudadanos del mundo la mejor región de España. Porque en Madrid mucha gente viene aquí a empezar desde cero, un servicio que hace Madrid al resto del país", ha expresado.

Por último, la presidenta madrileña ha desea un nuevo año que sea "lo mejor para la región y que acabe con grandes éxitos" y también al sector del taxi, lleno de personas "que aman su profesión, profesionales con vocación auténtica de servicio".

Por su parte, el presidente de la Asociación Gremial del Taxi del Madrid, Alberto de la Fuente, ha agradecido la visita de Ayuso en un año que acaba que ha sido de cambios de normativas y casi de aprobación de un régimen sancionador.

"Deseamos que en 2023 por fin podamos cerrar esos capítulos que tenemos abiertos y antes de que llegue el electoral mayo podamos presumir de marco normativo para poder seguir ofertando a los ciudadanos un servicio de excelente calidad por parte de los profesionales que día a día están en la calle con la mejor de las disposiciones. Estamos seguros que este Gobierno no nos dejará de lado", ha concluido.