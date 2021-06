Propondrá a Sánchez que empresarios catalanes "sufraguen con sus impuestos" el camino de la independencia

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propondrá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los empresarios catalanes "sufraguen con sus impuestos y con su dinero" el camino de la independencia.

Este será uno de los planteamientos que la dirigente madrileña llevará el 9 de julio a la reunión que mantendrá con el presidente, según ha desvelado ella misma en declaraciones a los medios a la entrada de un encuentro internacional en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

"El próximo 9 de julio le voy a llevar una propuesta a Pedro Sánchez. Dado que los empresarios catalanes, la mayoría por lo que veo, están a favor de estos indultos y de este camino hacia la independencia, pues que lo sufraguen ellos con sus impuestos y con su dinero", ha declarado.

Ayuso quiere que sean estos y no los empresarios, los autónomos y los contribuyentes madrileños. "Esa va a ser una de mis prioridades. Madrid no está para pagar esta fiesta a nadie y no pienso permitir que toquen la política fiscal de Madrid para esto. Voy a defender los intereses de Madrid", ha subrayado.

