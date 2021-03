Ayuso, sobre quedarse en la oposición si no gobierna: "Ahí tendré que ver la circunstancia, tendré que ver por cuánto"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que si no llega a gobernar tras las elecciones de mayo tendrá que ver ahí "la circunstancia", tendrá que ver "por cuánto" y tendrán que ver "cómo son las cosas".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, ha sostenido que si las cosas le van mal en los comicios asumirá "todo lo que haga falta" y se echará a las espaldas "cualquier situación que venga a posteriori".

Ayuso ha defendido que ella no ha venido a "ostentar el poder por el poder sino a hacer las cosas bien". "No miro por mí. Me da absolutamente igual", ha declarado.

La 'popular' ha defendido que durante la pandemia ya ha puesto su cargo a disposición de los demás en numerosas ocasiones. Como ejemplo ha puesto cuando el 9 de marzo decidió cerrar los colegios "y por fin España despertó", cuando decidió en agosto de 2020 como tenían que volver los niños a clase con seguridad o cuando apostó por no cerrar la hostelería ni los comercios.

"Y si van bien, yo seguiré en Madrid porque amo Madrid. Amo vivir a la madrileña. El proyecto que nos hemos dado todos los ciudadanos que venimos de todos los rincones del mundo a vivir aquí... se es madrileño de Venezuela, madrileño de Córdoba, o madrileño de Móstoles o de Chamberí como soy yo", ha trasladado.

Así, ha hecho hincapié en que cuando uno preside la Comunidad de Madrid ya está presidiendo una parte de España porque es una región que firman "ciudadanos de todos los rincones". Para Ayuso, dicho proyecto es tan ambicioso que "jamás en su vida volverá a vivir algo tan bonito y tan emocionante".