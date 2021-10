Ayuso reafirma su compromiso con el tejido empresarial y saca pecho de que 70 empresas abren al día en la región

TORREJÓN DE ARDOZ, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reafirmado este viernes su compromiso con el tejido empresarial y ha sacado pecho de que 70 empresas abren al día sus puertas en la región.

La dirigente madrileña ha visitado este viernes en Torrejón de Ardoz la empresa Servinform, "referente digital y tecnológico", con un capital 100% nacional, con más de 7.000 profesionales y 600 clientes de todo el mundo, junto con el consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, y el alcalde de la localidad, Ignacio Vázquez.

"Ahora Madrid está de moda. Somos un lugar de nuevas ideas, de progreso, de un rumbo que estamos encaminando hacia un futuro más digital, más tecnológico y, por eso, cada vez más familias y empresas confían en Madrid, algunas para expandirse y otras para empezar desde cero", ha declarado a continuación.

Así, la presidenta ha reiterado que el suyo es un gobierno "en el que se puede confiar" porque se empeñan en trabajar al lado de las empresas y "no subir a impuestos o perseguir a las personas que crean empleo y riqueza".

"No sembramos inseguridad jurídica ni ponemos en jaque a sectores estratégicos como el energético o como la vivienda. Somos muy previsibles porque no vamos a subir impuestos, no vamos a regular ni entorpecer la innovación y la generación de nuevas ideas y tampoco vamos a perder el tiempo entrometiéndonos en decisiones de ámbito únicamente empresarial como debería ser la jornada laboral", ha apuntado.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la visita de la presidenta a esta empresa "puntera", que tiene como fortalezas "el capital humano y la innovación y la tecnología", y que es, además, un emblema para ellos porque a raíz de su llegada la ciudad empezó a cambiar.

"Después de muchísimos años donde no se había construido ni un solo metro cuadrado de carácter industrial, esta fue una de las primeras empresas que se instaló en el Polígono Casablanca. Este polígono se gestó con trabajo y tenacidad en la época más adversa por la que hemos atravesado, la crisis de 2008, gracias al convencimiento del Gobierno local de que la única manera de solventar el problema del empleo era a través de la generación de suelo industrial", ha manifestado.