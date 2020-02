Ayuso reconoce de nuevo que hay artículos de la Ley LGTBI que no le gustan aunque garantizará su cumplimiento

Publicado 20/02/2020 10:58:53 CET

Para Morano, "proteger a quien es agredido o discriminado no es ideología, es humanidad"

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido de nuevo este jueves que hay artículos de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad sexual que no le gustan, aunque ha asegurado que garantizará su total cumplimiento.

Así lo ha expuesto Ayuso durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, al ser preguntada por el portavoz en funciones de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, sobre si va a garantizar el cumplimiento de esta normativa cuando, a su juicio, dijo en una entrevista "que la derogaría".

"Parecen ustedes el Gobierno de los Incas. Incapaces para sacar presupuestos, incapaces para ponerse de acuerdo e incapaces para gobernar. Ahora dirá que hay mantras de la izquierda o inquinas personales contra usted, que ninguna, es la que mejor me cae de Vox, pero tenemos al colectivo muy preocupado y hay que tomar medidas decisivas", ha lanzado.

Para Morano, "proteger a quien es agredido o discriminado no es ideología, es humanidad".

"MADRID, UNA AUTONOMÍA PLURAL ABIERTA E INTEGRADORA", DICE LA PRESIDENTA

Por su parte, la dirigente autonómica ha sacado pecho de su partido que ha hecho de Madrid "una autonomía plural, abierta e integradora", cuando el Orgullo Gay cogió la popularidad que hoy tiene "gracias a un alcalde del PP que gestionaba el Ayuntamiento, Alberto Ruiz Gallardón", primer Consistorio también en "casar a dos homosexuales"-

También, ha recordado que con las políticas de Esperanza Aguirre se llevó a cabo la Unidad de Identidad de Género donde "centenares de transexuales venían a Madrid para ser atendidos con discreción y con respeto".

"Es cierto que a mí hay artículos que evidentemente no me gustan y creo que en libertad puedo mostrar mi disconformidad con ellos, creo que la inversión de la carga de prueba hace flaco favor a las personas porque en el momento en el que se pueden cometer abusos o hay desigualdad ante los juzgados a mí, como liberal, me inquieta. No obstante yo he manifestado mi opinión pero en ningún caso he dicho que no se vaya a cumplir absolutamente ninguna ley", ha insistido.

Ha criticado que la izquierda se arrogue unas "banderas y mantras" con los que intenten "colectivizar y dividir y empobrecer"; mientras la capital es "la más abierta, plural y tolerante de todo el país".

"Con el ejemplo de las leyes como ha gestionado el PP en la Comunidad se ha defendido la igualdad, la tolerancia y el respeto, cosa que no hacen otros países de aquellos sistemas políticos de los que emanan ustedes, del comunismo y de países como irán donde cuelgan de las gruas a los homosexuales. En Madrid viene la gente a vivir en paz y en libertad y eso lo han procurado gobierno liberales y no los suyos", ha zanjado.