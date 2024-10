Ayuso reivindica los "contrapesos" tras oponerse Fiscalía a la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este lunes los "contrapesos" y los "poderes que hay que respetar" tras oponerse la Fiscalía de Madrid a la querella de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado.

Así lo ha señalado en respuesta a las preguntas de los periodistas, tras clausurar las XXII Jornadas de Medio Ambiente Descarbonización y economía digital organizadas por Madridiario.

"Lo que no puede ser es la inversión de todo. Estamos los inquilinos contra los propietarios, los trabajadores contra la empresa. Yo no digo que todo el mundo sea bueno o malo, pero es que no podemos estar ahora ya invirtiendo la verdad hasta el punto de que sean políticos contra los jueces", ha trasladado a continuación.

Ayuso ha defendido que "guste o no" se está "en un Estado de Derecho", en un país "donde hay unos contrapesos y unos poderes que hay que respetar". "Nos tenemos que someter al imperio de la ley, a la Justicia, a la transparencia y a los medios de comunicación, como hacemos algunos, cosa que no hace el presidente ni en pintura", ha lanzado.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha criticado que Sánchez sea "incapaz de dar explicaciones, de contar nada de lo que les acontece", pero utilice "a los ministros" para insultar a los demás, para acorralarles y para el que se callen.

"Ni somos todos iguales ni esto tiene un perdón. O sea, lo que está ocurriendo es gravísimo y es que yo no veo un país en Europa que esté dando unos titulares como está haciendo España desde hace tanto tiempo", ha zanjado.