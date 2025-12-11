Ayuso reprocha al Gobierno que "siente a la derechona vasca" en empresas para "comprarle favores"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra un Gobierno de España que "sienta a la derechona vasca y catalana" en las empresas para "comprarle favores". "Así es como opera la mafia", ha lanzado.

Así lo ha trasladado en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, después de que Telefónica haya fichado al expresidente del PNV Andoni Ortuzar y a Marcos Contreras --vocal independiente en el máximo órgano de decisión de CriteriaCaixa, uno de los máximos accionistas de la teleco-- para el consejo de administración de Movistar+.

"Siempre está utilizando el dinero público en publicidad institucional y en los equipos de comunicación de La Moncloa que rozan unos límites históricos, interviniendo las empresas para asfixiarlas a través de medios de comunicación y de la publicidad comprando voluntades con ese dinero", ha asegurado Díaz Ayuso.

Frente a esta forma de proceder, ha reivindicado que la Comunidad es la única región sin impuestos propios y que tiene "los impuestos más bajos dentro de su autonomía después de todo lo recaudado, el 80% entregado a la Administración General" y mientras sufraga el 70% de la caja común con la que se financian los servicios públicos.

Pese a ello, ha subrayado que Madrid tiene que soportar "deudas millonarias" por parte del Gobierno, que la adeuda "10.500 millones de euros" en dependencia. "La presión fiscal en España ha crecido el triple que la OCDE, mientras nosotros tenemos la mayor recaudación de nuestra historia, la tasa de paro, dos puntos y medio por debajo de la media nacional", ha resaltado.

En esta línea, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado al PSOE que haya caído en el "bulo de material reciclado" en el Hospital de Torrejón porque es el Gobierno de "la bulocracia para tapar las noticias de verdad".

"El PSOE va a tener que esperar al día 24 para tener una Nochebuena, y ni siquiera, porque mientras los demás estamos en familia, hay muchos socialistas que están en la cárcel tomando rancho y empiezan a cantar la Traviata, de ahí la cara y las ausencias del número uno", ha espetado el portavoz 'popular'.

Además, Díaz-Pache ha censurado que a los diputados de PSOE y Más Madrid no se les mueve "ningún músculo feminista de la cara de cemento armado feminista" porque practican "un feminismo asintomático, y luego que si puntos violetas". "No hay pintura en España para tapar su desvergüenza y su hipocresía", ha reprochado.