Ayuso reprocha a Vox sus "propuestas de barra de discoteca" y estar cerca del "totalitarismo de la izquierda"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado a Vox sus "propuestas de barra de discoteca" y le ha acusado de estar "cada vez más alejado del liberalismo", pero más cercano al "totalitarismo de la izquierda".

"De verdad, yo me quedo cada día más asombrada con ustedes y su deriva. Cada vez son más autoritarios y ahora encima, nacionalistas", ha lanzado a la portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, durante su pregunta en la sesión de control del Pleno.

Moñino ha centrado su intervención en la Proposición No de Ley (PNL) que defenderá su grupo en esta sesión, que plantea que se pongan marcos fiscales distintos a la hora de comprar viviendas a los españoles y a los extranjeros.

Ante ello, Ayuso ha criticado que estén "compartiendo más que nunca el autoritarismo de la izquierda" con iniciativas que buscan promover "más Estado, más proteccionismo, más intervencionismo", algo que "no funciona".

La mandataria autonómica ha destacado que una medida similar se ha implementado en Singapur, Canadá, Portugal o Reino Unido y todos han recorrido un camino de "menos oferta" y unos precios que "no caen".

"Pero claro, hay que hablar para la adolescencia de TikTok, que es la mercancía variada que siempre ustedes utilizan, y además en mal sentido, y sobre todo toman por tontos a los jóvenes", ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Al hilo, ha cargado contra los planteamientos de "blanco o negro" de Vox que plantean: "Si eres un patriota, solo me tienes a mi". Una estrategia que Ayuso ha afirmado que despliegan en base a "propuestas de barra de discoteca" porque " no proponen nada que sea ni adulto, ni sensato, ni funcional, y encima nada legal".

En este punto ha vuelto a la propuesta de vivienda de Vox que va "va contra el derecho comunitario, la libre circulación de capitales, no es legal discriminar tributariamente por nacionalidad o residencia, y España además fue condenada por algo parecido".

Frente a este planteamiento de Vox, Ayuso ha reivindicado que la Comunidad tiene "los impuestos de transmisión de viviendas más bajos de España" y ha aplicado desde 2019 15 bonificaciones fiscales en vivienda al tiempo que se desplegaba del Plan Vive.

"Esto que venimos realizando en la Comunidad de Madrid durante todos estos años. Y estos discursos, insisto, nacionalistas y provincianos, no son propios de una región como Madrid, que es una región abierta a todos, entérense (...) No se molestan en trabajar un solo día", ha espetado a Vox.

VOX REIVINDICA SU INICIATIVA

Por su parte, Moñino ha acusado a Ayuso de promover que hayan personas que "llegan a Madrid con un único objetivo, que es hacer negocio con la vivienda" y luego "marcharse dejando los precios cada vez más inasumibles para los que han nacido y viven aquí".

"Quien venga de fuera a comprar vivienda en Madrid, pues la tendrá, pero a cambio de contribuir mucho más. Esto no es una cuestión ideológica, señorías. Esto es una cuestión de sentido común y de justicia", ha lanzado Moñino.

A renglón seguido, ha insistido en que "no es justo" que pague lo mismo el joven español que quiere vivir en Madrid que "el inversor extranjero que compra viviendas en Madrid como si fueran acciones en una bolsa inmobiliaria".

"No es justo que quienes forman parte de esta tierra tengan que competir con capital extranjero que compra viviendas como si fueran activos financieros. Y tampoco es justo, señora Ayuso, que su gobierno haya decidido bajar impuestos a quienes vienen de fuera mientras mantiene la presión fiscal a los españoles", ha rematado.