Vox ve a Ayuso "arrastrándose tras las encuestas" en sus críticas a la regularización: "¿No caben todos los acentos?"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino (d), durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "arrastrándose tras las encuestas" en sus críticas a la regularización de migrantes del Gobierno de España.

"¿Ya no caben todos los acentos en Madrid? ¿Ahora ya no va a volver a decir que España y Madrid necesitan que sigan viniendo personas a limpiar nuestras casas, recoger nuestras cosechas y poner nuestros ladrillos, como dijo hace unas semanas?", ha cuestionado la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en los pasillos de la Asamblea de Madrid.

Considera "evidente" el efecto de los sondeos en el discurso de la presidenta y ha reivindicado la postura de Vox ante la "inmigración masiva" que está "colapsando los servicios públicos, la sanidad, el mercado de la vivienda, el transporte público".

"Nosotros decimos que en Madrid no cabe absolutamente nadie más. Esto lo dirá la presidenta dentro de unos meses", ha deslizado Pérez Moñino. La portavoz ha reprochado a Ayuso que siga "defendiendo ese Madrid donde caben todos los acentos" y limita a "titulares poco creíbles" sus críticas a la política migratoria del Gobierno central.

En este Pleno, como cada jueves, Ayuso ha sido especialmente dura con Vox a quien ha reprochado sus "propuestas de barra de discoteca" y a quien ha acusado de estar "cada vez más alejado del liberalismo", pero más cercano al "totalitarismo de la izquierda".